Podílovým fondům se letos daří, vítězí umělá inteligence

Od ledna až do konce třetího čtvrtletí 2023 se podílovým fondům podařilo průměrné zhodnocení o 5,1 %. Vyplývá to z Indexu českého investore CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Index sleduje 750 fondů, které jsou pro českého investora běžně dostupné. a při jeho výpočtu sleduje nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v České republice.





První pololetí bylo silnější než třetí kvartál roku. Během prvních 6 měsíců se fondům podařilo zhodnocení ve výši 5,71 %, v následujících 3 měsících, vlivem velmi proměnlivého prostředí trhů nastala stagnace a fondy si zase odepsaly 0,58 %. Výnos průměrného českého investora při investicích do akcií za poslední 3 roky činí 6 % ročně.





Akciové fondy v čistém korunovém vyjádření letos vyrostly podle Indexu českého investora CII750 o 7,4 %. Vedle toho defenzivnější fondy, převážně dluhopisové, vyrostly o 3,8 %. Více jak uspokojivých výsledků po delší době dosáhly fondy českých státních dluhopisů a fondy peněžního trhu, když velice často za posledních dvanáct měsíců přesáhly výkonnost 6 %, říká Richard Bechník, hlavní investiční a ekonomický analytik Swiss Life Select a dodává, že u ostatních investic pak stojí za pozornost odlišná výkonnost fondů vedených v různých měnách.

Zatímco v prvním pololetí vydělal český investor o přibližně 6 % více pokud vložil peníze do fondů zajištěných do české koruny, tak naopak třetí čtvrtletí přálo fondům s otevřenou měnovou expozicí. Ty totiž za poslední tři měsíce v případě USD výkonnostně předčily ty zajištěné do české koruny o zhruba 3 %, uzavírá Richard Bechník.

Nejlepší výkonnost od počátku roku mají fondy růstových akcií, které těží z nových atraktivních trendů, jako je umělá inteligence. Investory zase naopak zcela zklamala Čína, která nenaplnila naděje plynoucí z ukončení restriktivních opatření v boji proti covidu. Stále má také problémy v realitním sektoru.

V posledním čtvrtletí se nejvíce dařilo hodnotovým akciím.

V porovnání s fondy růstových akcií si vedly lépe, když vykázaly větší odolnost vůči negativním informacím z trhu. Jedním z důvodů bylo i silné zhodnocení energetického sektoru, který byl podpořen prudkým nárůstem cen ropy. Příjemným překvapením bylo za uplynulé čtvrtletí i zhodnocení akciových trhů v Japonsku či Indii, uvádí analytik Bechník.

Výkonnost od začátku roku 2023 (v %) – vítězové Franklin Technology A 32,66 % Allianz Gl Artificial Intelligence (H2-CZK) 29,38 % Fidelity Funds – Global Technology A 25,50 % Amundi Funds Japan Equity Value – A2 CZK H 24,92 % Schroder ISF Emerging Europe 23,55 %

Výkonnost od začátku roku 2023 (v %) – poražení Templeton China A –12,06 % Fidelity Funds – China Consumer –11,26 % Schroder ISF China –10,60 % Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) –4,76 % BGF World Mining –4,73 %