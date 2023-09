Podepsáno. Úvěry klientů Hello bank! přebírá Česká spořitelna

Autor: Depositphotos.com

Česká spořitelna převezme úvěry, které klientům poskytla Hello bank! Vyplývá to ze smlouvy o koupi spotřebitelského úvěrového portfolia, kterou po schválení transakce regulatorními orgány podepsala právě Česká spořitelna se společností BNP Paribas Personal Finance.





Pro držitele úvěrů a kreditních karet Hello bank! se zatím nic nemění. I nadále zůstávají klienty Hello bank!, řeší s ní veškeré klientské záležitosti a splácejí své úvěry dle dohodnutých podmínek do Hello bank!, informovala Gabriela Pithartová ze společnosti BNP Paribas PF s tím, že o změnách ve způsobu splácení úvěrů a obsluze produktů bude své nové klienty Česká spořitelna včas informovat.





Česká spořitelna přebírá pouze úvěrové portfolio. Klienty s běžným nebo spořicím účtem naopak oslovovala Komerční banka, která slíbila zachovat veškeré parametry původních produktů a přidat další služby související s nedávno oznámeným startem nové éry KB. Změna banky však neprobíhá automaticky. Klientům, kteří nabídku Komerčky omítli, budou původní produkty Hello bank! ukončené.

Hello bank!, stejně jako slovenská společnost Cetelem, totiž z rozhodnutí mateřské BNP Paribas Personal Finance na těchto trzích končí.