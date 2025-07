Podatelny na finančních úřadech zavřou v létě dřív. Podívejte se na novou otevírací dobu

Finanční správa v době letních prázdnin upraví provozní doby podatelen na finančních úřadech. Změna se bude týkat pouze neúředních dnů.





Těmi jsou úterý, čtvrtek a pátek. Dlouhodobě sledujeme návštěvnost úřadů během letních měsíců. Zájem o osobní návštěvy bývá nižší, typicky například v pátek odpoledne. Zkrácení provozu v méně vytížených časech nám umožňuje lépe využít personální kapacity během letních dovolených, aniž bychom tím ohrozili dostupnost našich služeb pro veřejnost, vysvětluje generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Podatelny finančních úřadů budou během července a srpna v úterý a ve čtvrtek otevřené do 14:30, v pátek do 12:00. Změna platí pro období od úterý 1. července 2025 do pátku 29. srpna 2025.

Den Otevírací doba červenec–srpen Pondělí Úřední hodiny 8:00 – 17:00 Úterý Podatelny otevřeny 8:00 – 14:30 Středa Úřední hodiny 8:00 – 17:00 Čtvrtek Podatelny otevřeny 8:00 – 14:30 Pátek Podatelny otevřeny 8:00 – 12:00

Zdroj: Finanční správa

V ostatních dnech zůstává provoz beze změn, stejně tak ostatní služby finanční správy. Daňoví poplatníci mohou podle Hornochové i nadále pro podání daňových přiznání a jiných dokumentů využívat online portál MOJE daně. Jeho prostřednictvím se lze také přihlásit k osobnímu daňovému účtu. K dispozici jsou také interaktivní formuláře i možnost telefonicky konzultovat své záležitosti s příslušným správcem daně.