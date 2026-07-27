Počet OSVČ dál roste. ČSSZ proto vydala průvodce sociálním zabezpečením

Na konci roku 2025 bylo v Česku evidováno více než 1,17 milionu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Podle veřejných dat ČSSZ v roce 2024 přibylo meziročně téměř 27 700 OSVČ a v roce 2025 dalších 23 600. Ke konci března 2026 byl jejich počet meziročně vyšší o 25 600.
Pro začínající i stávající podnikatele nyní Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vydala publikaci Průvodce sociálním zabezpečením pro OSVČ.
Příručka vysvětluje, koho ČSSZ považuje za osobu samostatně výdělečně činnou a jaký je rozdíl mezi hlavní a vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Zabývá se také oznámením zahájení podnikání, placením záloh na pojistné a podáváním každoročního přehledu o příjmech a výdajích.
OSVČ v ní najdou také informace o účasti na důchodovém pojištění, dobrovolném nemocenském pojištění, paušálním režimu nebo podnikání v jiném členském státě Evropské unie.
Nezaplacené pojistné může ovlivnit důchod
ČSSZ upozorňuje, že doba samostatné výdělečné činnosti, za kterou OSVČ nezaplatila povinné důchodové pojištění, se nezapočítává do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod.
Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné. Nárok na příslušné dávky ale vzniká pouze při splnění zákonných podmínek a řádném placení pojistného.
Podání musí řada OSVČ posílat elektronicky
Součástí průvodce jsou také informace o elektronické komunikaci s ČSSZ. OSVČ, které mají zpřístupněnou datovou schránku podnikající fyzické osoby, musejí stanovená podání odesílat elektronicky.
K vyřízení části povinností mohou podnikatelé využít ePortál ČSSZ. Příručka popisuje dostupná elektronická podání a služby, které se týkají například evidence zaplaceného pojistného nebo podávání přehledů.