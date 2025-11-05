Měšec.cz  »  Počet kyberútoků stále stoupá. Letos banky klientům zachránily už 7,5 mld. Kč

Počet kyberútoků stále stoupá. Letos banky klientům zachránily už 7,5 mld. Kč

Monika Veselíková
5. 11. 2025
Podvod scam Youtube Autor: Lupa.cz s využitím ChatGPT

Za prvních 9 měsíců roku 2025 čelili klienti bank více než 68 tisícům kyberútoků. Bankám se podařilo zachránit zhruba 7,5 mld. Kč.

Celková suma odčerpaná e-šmejdy se vyšplhala na 1,49 mld. Kč, na 21 903 Kč vzrostla také průměrná škoda. Loni za stejné období přitom činila 16 170 Kč, objem odčerpaných prostředků pak 1 mld. Kč. O necelé 3000 v meziročním srovnání vzrostl také počet útoků.

1–3Q 2023 1–3Q 2024 1–3Q 2025
Počet útoků 48 452 65 774 68 026
Zachráněná částka  4,5 mld. Kč 7,5 mld. Kč
Odčerpané prostředky e-šmejdy 1 mld. Kč 1 mld. Kč 1,49 mld. Kč
Průměrná škoda 20 741 Kč 16 170 Kč 21 903 Kč

Zdroj: Česká bankovní asociace

Index Kyberbezpečnosti České bankovní asociace tak klesl na 62 bodů, což lze přičítat zejména masivnímu nárůstu útoků. 

Jedním z faktorů je podle ČBA například to, že lidé, zejména mladí, používají méně silná hesla a více používají hesla základní, která dostanou při registraci. 

Oproti loňsku také výrazně přibylo falešných zpráv přes chatovací aplikace nebo SMS. S tímto typem podvodů se setkalo 42 % populace, loni to bylo pouze 26 %. Výrazný nárůst oproti minulému roku zaznamenaly také podvodná videa, takzvané deep fakes, vyděračské e-maily nebo falešné e-shopy. 

Hackerský útok poznalo na první pohled 57 % Čechů. Jeden z 10 lidí, kteří se setkali s kyberpodvody, kvůli nim přišli o část nebo všechny peníze na účtu. Díky bance získalo peníze zpět, částečně nebo všechny, 60 % lidí.

Podvodníci stále více používají propracovanější metody a spoléhají na lidskou důvěřivost. Dokonale napodobují procesy a komunikaci legitimních institucí, což klientům výrazně ztěžuje rozpoznání podvodu. V pokročilé fázi manipulace často klienti ignorují i přímá varování ze strany banky a trvají na provedení rizikové transakce. V poslední době navíc manipulací donutí klienty vybrat peníze v hotovosti a předat ji osobně falešnému kurýrovi, říká Petr Zíma, manažer pro kyberbezpečnost České spořitelny. 

Podle České bankovní asociace by lidé především neměli zapomínat ověřovat, s kým vlastně komunikují. Nejen při telefonním hovoru, ale i při psaní SMS zpráv, komunikaci na sociálních sítích nebo na internetových stránkách. V mobilních aplikacích některých bank je navíc možné ověřit si, zda vám volá skutečný bankéř. 

Jak jste na tom se znalostí podvodných praktik kyberšmejdů, si můžete nanečisto vyzkoušet v Kybertestu sestaveném právě Českou bankovní asociací. Podrobnosti k testu najdete v článku: E-šmejdi nás loni připravili o víc jak miliardu. Otestujte si, zda byste jim naletěli

Pro žáky základních škol a víceletých gymnázií ve věku 13–15 let a středních škol ve věku 15–17 let pak Česká bankovní asociace připravila další ročník online soutěže CyberGame, ve které si otestují své znalosti z oblasti kyberbezpečnosti. Dvoukolová soutěž se uskuteční v listopadu a prosinci 2025 a probíhá na platformě Kahoot!. Třídní kolo se bude konat 19. až 21. listopadu 2025.

Finanční správa varuje před další vlnou podvodů. Na tyhle SMSky a e-maily si dejte pozor

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

