Počet kyberútoků stále stoupá. Letos banky klientům zachránily už 7,5 mld. Kč

Za prvních 9 měsíců roku 2025 čelili klienti bank více než 68 tisícům kyberútoků. Bankám se podařilo zachránit zhruba 7,5 mld. Kč.
Celková suma odčerpaná e-šmejdy se vyšplhala na 1,49 mld. Kč, na 21 903 Kč vzrostla také průměrná škoda. Loni za stejné období přitom činila 16 170 Kč, objem odčerpaných prostředků pak 1 mld. Kč. O necelé 3000 v meziročním srovnání vzrostl také počet útoků.
|1–3Q 2023
|1–3Q 2024
|1–3Q 2025
|Počet útoků
|48 452
|65 774
|68 026
|Zachráněná částka
|–
|4,5 mld. Kč
|7,5 mld. Kč
|Odčerpané prostředky e-šmejdy
|1 mld. Kč
|1 mld. Kč
|1,49 mld. Kč
|Průměrná škoda
|20 741 Kč
|16 170 Kč
|21 903 Kč
Zdroj: Česká bankovní asociace
Index Kyberbezpečnosti České bankovní asociace tak klesl na 62 bodů, což lze přičítat zejména masivnímu nárůstu útoků.
Jedním z faktorů je podle ČBA například to, že lidé, zejména mladí, používají méně silná hesla a více používají hesla základní, která dostanou při registraci.
Oproti loňsku také výrazně přibylo falešných zpráv přes chatovací aplikace nebo SMS. S tímto typem podvodů se setkalo 42 % populace, loni to bylo pouze 26 %. Výrazný nárůst oproti minulému roku zaznamenaly také podvodná videa, takzvané deep fakes, vyděračské e-maily nebo falešné e-shopy.
Hackerský útok poznalo na první pohled 57 % Čechů. Jeden z 10 lidí, kteří se setkali s kyberpodvody, kvůli nim přišli o část nebo všechny peníze na účtu. Díky bance získalo peníze zpět, částečně nebo všechny, 60 % lidí.
Podvodníci stále více používají propracovanější metody a spoléhají na lidskou důvěřivost. Dokonale napodobují procesy a komunikaci legitimních institucí, což klientům výrazně ztěžuje rozpoznání podvodu. V pokročilé fázi manipulace často klienti ignorují i přímá varování ze strany banky a trvají na provedení rizikové transakce. V poslední době navíc manipulací donutí klienty vybrat peníze v hotovosti a předat ji osobně falešnému kurýrovi, říká Petr Zíma, manažer pro kyberbezpečnost České spořitelny.
Podle České bankovní asociace by lidé především neměli zapomínat ověřovat, s kým vlastně komunikují. Nejen při telefonním hovoru, ale i při psaní SMS zpráv, komunikaci na sociálních sítích nebo na internetových stránkách. V mobilních aplikacích některých bank je navíc možné ověřit si, zda vám volá skutečný bankéř.
Jak jste na tom se znalostí podvodných praktik kyberšmejdů, si můžete nanečisto vyzkoušet v Kybertestu sestaveném právě Českou bankovní asociací. Podrobnosti k testu najdete v článku: E-šmejdi nás loni připravili o víc jak miliardu. Otestujte si, zda byste jim naletěli
Pro žáky základních škol a víceletých gymnázií ve věku 13–15 let a středních škol ve věku 15–17 let pak Česká bankovní asociace připravila další ročník online soutěže CyberGame, ve které si otestují své znalosti z oblasti kyberbezpečnosti. Dvoukolová soutěž se uskuteční v listopadu a prosinci 2025 a probíhá na platformě Kahoot!. Třídní kolo se bude konat 19. až 21. listopadu 2025.