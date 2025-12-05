Měšec.cz  »  Pobočky Raiffeisenbank koncem roku omezí provoz. Do kdy poslat platby s připsáním do konce roku?

Pobočky Raiffeisenbank koncem roku omezí provoz. Do kdy poslat platby s připsáním do konce roku?

Gabriela Hájková
Včera
21.1.25 3x/Termíny, kalendář, podnikatelka a kalendář Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Pobočky Raiffeisenbank kolem vánočních svátků a koncem roku omezí svůj provoz. Na pobočkách v obchodních centrech se otevírací doma může lišit od provozní doby klasických poboček.

Otevírací doba koncem roku: 

  • 22. 12. 2025 - 23. 12. 2025: standardní otevírací doba,
  • 24. 12. 2025: zavřeno (vybrané pobočky v OC individuálně),
  • 25. 12. 2025 – 26. 12. 2025: zavřeno,
  • 27. 12. 2025: standardní otevírací doba,
  • 28. 12. 2025  – 30. 12 2025: standardní otevírací doba,
  • 31. 12. 2025: otevřeno do 13 hod. (vybrané pobočky v OC individuálně),
  • 1. 1. 2026: zavřeno,
  • 2. 1. 2026: standardní otevírací doba.

Před návštěvou můžete ověřit otevírací dobu konkrétní pobočky na webu Raiffeisenbank (o nás – kontakty – pobočky).

Před koncem roku je ale nutné hlídat kromě provozní doby poboček i lhůty pro odeslání plateb, které by se měly připsat ještě do konce letošního roku. Může to být důležité například v okamžiku, kdy chcete doposlat prostředky na penzijní nebo stavební spoření kvůli připsání státní podpory nebo u penzijního spoření a produktů DIP kvůli možnosti uplatnění odpočtu od základu daně za letošní rok.

Tuzemské platby

Klienti s víceměnovými účty (Aktivní účet, Chytrý účet, eKonto Komplet)

Elektronicky – mobilní/internetové bankovnictví

Aby byly peníze odepsány do 31. 12. 2025:

  • příkaz k úhradě – do 31. 12. 2025 24:00
  • inkaso – do 30. 12. 2025 24:00
  • expresní úhrada  – do 31. 12. 2025 14:00
  • okamžité platby  – do 31. 12. 2025 24:00

Aby byly peníze připsány příjemci ještě v roce 2025:

  • příkaz k úhradě – do 30. 12. 2025 24:00
  • inkaso – do 29. 12. 2025 24:00
  • expresní úhrada – do 31. 12. 2025 14:00
  • okamžité platby  – do 31. 12. 2025 23:59

Klienti s jednoměnovými účty

Elektronicky – mobilní/internetové bankovnictví

Aby byly peníze odepsány do 31. 12. 2025:

  • příkaz k úhradě – do 31. 12. 2025 16:00
  • inkaso – do 30. 12. 2025 18:00
  • expresní úhrada – do 31. 12. 2025 14:00

Aby byly peníze připsány příjemci ještě v roce 2025:

  • příkaz k úhradě – do 30. 12. 2025 24:00
  • inkaso – do 29. 12. 2025 18:00
  • expresní úhrada – do 31. 12. 2025 14:00

Papírové příkazy na pobočce (pro všechny účty)

Aby byly peníze odepsány do 31. 12. 2025:

  • příkaz k úhradě  – do 31. 12. 2025 15:00
  • inkaso – do 30. 12. 2025 15:00
  • expresní úhrada  – do 31. 12. 2025 13:00

Aby byly připsány příjemci ještě v roce 2025:

  • příkaz k úhradě  – do 30. 12. 2025 15:30
  • inkaso – do 29. 12. 2025 15:00
  • expresní úhrada  – do 31. 12. 2025 13:00

Platby do zahraničí – konec roku 2025 (odchozí úhrady)

Standardní zahraniční platba

  • pobočka – do 30. 12. 2025 15:00
  • elektronicky  – do 30. 12. 2025 16:00

Urgentní zahraniční platba

  • pobočka  – do 31. 12. 2025 11:00
  • elektronicky – do 31. 12. 2025 12:00

Vnitrobankovní cizoměnová zahraniční platba

  • pobočka – do 31. 12. 2025 15:00
  • elektronicky – do 31. 12. 2025 16:00

Příchozí zahraniční platby

Úhrady přijaté 31. 12. 2025 do 13:00 budou zaúčtovány s valutou 31. 12. 2025.

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

