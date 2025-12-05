Pobočky Raiffeisenbank koncem roku omezí provoz. Do kdy poslat platby s připsáním do konce roku?

Pobočky Raiffeisenbank kolem vánočních svátků a koncem roku omezí svůj provoz. Na pobočkách v obchodních centrech se otevírací doma může lišit od provozní doby klasických poboček.
Otevírací doba koncem roku:
- 22. 12. 2025 - 23. 12. 2025: standardní otevírací doba,
- 24. 12. 2025: zavřeno (vybrané pobočky v OC individuálně),
- 25. 12. 2025 – 26. 12. 2025: zavřeno,
- 27. 12. 2025: standardní otevírací doba,
- 28. 12. 2025 – 30. 12 2025: standardní otevírací doba,
- 31. 12. 2025: otevřeno do 13 hod. (vybrané pobočky v OC individuálně),
- 1. 1. 2026: zavřeno,
- 2. 1. 2026: standardní otevírací doba.
Před návštěvou můžete ověřit otevírací dobu konkrétní pobočky na webu Raiffeisenbank (o nás – kontakty – pobočky).
Před koncem roku je ale nutné hlídat kromě provozní doby poboček i lhůty pro odeslání plateb, které by se měly připsat ještě do konce letošního roku. Může to být důležité například v okamžiku, kdy chcete doposlat prostředky na penzijní nebo stavební spoření kvůli připsání státní podpory nebo u penzijního spoření a produktů DIP kvůli možnosti uplatnění odpočtu od základu daně za letošní rok.
Tuzemské platby
Klienti s víceměnovými účty (Aktivní účet, Chytrý účet, eKonto Komplet)
Elektronicky – mobilní/internetové bankovnictví
Aby byly peníze odepsány do 31. 12. 2025:
- příkaz k úhradě – do 31. 12. 2025 24:00
- inkaso – do 30. 12. 2025 24:00
- expresní úhrada – do 31. 12. 2025 14:00
- okamžité platby – do 31. 12. 2025 24:00
Aby byly peníze připsány příjemci ještě v roce 2025:
- příkaz k úhradě – do 30. 12. 2025 24:00
- inkaso – do 29. 12. 2025 24:00
- expresní úhrada – do 31. 12. 2025 14:00
- okamžité platby – do 31. 12. 2025 23:59
Klienti s jednoměnovými účty
Elektronicky – mobilní/internetové bankovnictví
Aby byly peníze odepsány do 31. 12. 2025:
- příkaz k úhradě – do 31. 12. 2025 16:00
- inkaso – do 30. 12. 2025 18:00
- expresní úhrada – do 31. 12. 2025 14:00
Aby byly peníze připsány příjemci ještě v roce 2025:
- příkaz k úhradě – do 30. 12. 2025 24:00
- inkaso – do 29. 12. 2025 18:00
- expresní úhrada – do 31. 12. 2025 14:00
Papírové příkazy na pobočce (pro všechny účty)
Aby byly peníze odepsány do 31. 12. 2025:
- příkaz k úhradě – do 31. 12. 2025 15:00
- inkaso – do 30. 12. 2025 15:00
- expresní úhrada – do 31. 12. 2025 13:00
Aby byly připsány příjemci ještě v roce 2025:
- příkaz k úhradě – do 30. 12. 2025 15:30
- inkaso – do 29. 12. 2025 15:00
- expresní úhrada – do 31. 12. 2025 13:00
Platby do zahraničí – konec roku 2025 (odchozí úhrady)
Standardní zahraniční platba
- pobočka – do 30. 12. 2025 15:00
- elektronicky – do 30. 12. 2025 16:00
Urgentní zahraniční platba
- pobočka – do 31. 12. 2025 11:00
- elektronicky – do 31. 12. 2025 12:00
Vnitrobankovní cizoměnová zahraniční platba
- pobočka – do 31. 12. 2025 15:00
- elektronicky – do 31. 12. 2025 16:00
Příchozí zahraniční platby
Úhrady přijaté 31. 12. 2025 do 13:00 budou zaúčtovány s valutou 31. 12. 2025.