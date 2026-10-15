Plzeňský kraj zdraží jízdné až o 29 %. Připlatíte si v autobusech i vlacích

Od 1. ledna 2027 zdraží jízdné v autobusech a vlacích Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK). Nejlevnější jízdenka podraží o téměř 29 %. Vyšší ceny se ale nedotknou samotné Plzně, tam zůstane cena v MHD beze změn.
Plzeňský kraj od 1. 1. 2027 zvýší ceny jednotlivých jízdenek ve vnějších tarifních zónách Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK). Jde o první zdražení krajského jízdného od roku 2020 a dopad bude mít hlavně na jednorázové jízdenky.
Nejlevnější jízdné pro jednu vnější tarifní zónu vzroste ze 14 na 18 Kč, tedy o 28,6 %.
Za průjezd druhou zónou zaplatíte místo 12 Kč nově 14 Kč a za třetí místo 10 Kč nově 12 Kč. Cena čtvrté a každé další zóny zůstane na 10 Kč.
Cena jízdenek od 1. 1. 2027
|Počet vnějších zón
|Cena → po zdražení
|Zdražení (Kč)
|Zdražení (%)
|1 zóna
|14 → 18 Kč
|4 Kč
|28,6 %
|2 zóny
|26 → 32 Kč
|6 Kč
|23,1 %
|3 zóny
|36 → 44 Kč
|8 Kč
|22,2 %
|4 zóny
|46 → 54 Kč
|8 Kč
|17,4 %
|7 a více zón (síťová jízdenka)
|84 → 92 Kč
|8 Kč
|9,5 %
Tabulka: Ceny základního jednotlivého jízdného pro dospělé ve vnějších zónách IDPK, bez jízdného za městskou zónu Plzeň
Například cesta z Plzně do Švihova, Staňkova nebo Kralovic zdraží z dosavadních 54 Kč na 62 Kč. Za cestu z Plzně do Železné Rudy, Trhanova nebo Srní zaplatíte místo 84 Kč nově 92 Kč. Jízdenky IDPK zahrnující plzeňskou zónu platí také v plzeňské MHD.
Roční předplatné beze změn, kratší kupony mírně dražší
Méně výrazné změny vás čekají, pokud máte dlouhodobé jízdenky. Čtvrtletní předplatné pro 1 vnější tarifní zónu zdraží z 904 Kč na 918 Kč a půlroční z 1584 Kč na 1596 Kč.
Roční předplatné pro jednu vnější zónu zůstane na 2900 Kč. Kraj tím chce nadále zvýhodňovat cestující, kteří veřejnou dopravu využívají pravidelně.
Od ledna se zvýší také ceny některých turistických jízdenek a přepravy psů, jízdních kol, lyží nebo zavazadel. Konkrétní částky kraj zveřejní novém ceníku, který v době publikace aktuality nebyl ještě k dispozici.
MHD v Plzni beze změn
Zdražení se netýká městské tarifní zóny 001 Plzeň, takže pokud využíváte pouze plzeňskou MHD, nadále máte stejné ceny:
- 24 Kč: 30 minut základní
- 28 Kč: 60 minut základní
- 4656 Kč: Roční na Plzeň
Plzeňský kraj zvýšení cen jízdného zdůvodňuje rostoucími náklady na provoz autobusů a vlaků, inflací a dřívějším zvýšením DPH z 10 na 12 %. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Čížka se dosud zvýšení daně do cen krajských jízdenek nepromítlo.
Peníze získané ze zdražení chce kraj využít na obnovu autobusů a vlaků a zachování současného rozsahu dopravních spojů.