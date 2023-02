Plýtvání jídlem: Rodinu se dvěma dětmi to letos bude stát 14 000 Kč

Autor: Shutterstock

Potraviny za poslední rok výrazně zdražily, na svých peněženkách to vnímáme všichni. O to zajímavější je informace, kolik nás stojí běžné plýtvání, když nestihneme spotřebovat vše nakoupené a zkažené potraviny pak házíme do koše.





Na finanční hodnotu znehodnocených potravin se zaměřila Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a spolkem Zachraň jídlo. Společně jejich zástupci sestavili výpočet pro odhad ceny znehodnocených potravin v domácnostech. Podle něj rodina o dvou dospělých a dvou dětech ročně přijde kvůli plýtvání s jídlem o 14 076 Kč. Při přepočtu na průměrnou domácnost, kterou podle Českého statického úřadu tvoří 2,33 osoby, to dělá 8199 Kč.





Základem propočtu byla data, která v rámci svého měření získala Mendelova univerzita v Brně v letech 2019 až 2022. Komunální odpad ze sídliště, který jsme po dobu tří let měřili, nám dává nejpřesnější údaje o množství skutečně vyplýtvaných potravin. Použita byla průměrná hodnota plýtvání na sídlišti, protože ve vilových či venkovských zástavbách mnoho potravin skončí na kompostu. Jednalo se o 53 kilogramů na osobu za rok po odečtení nevyhnutelného odpadu, jako jsou například skořápky a kosti, informovala Lucie Veselá z Mendelovy univerzity v Brně.

Veronika Mokrejšová, odborná asistentka na Vysoké škole ekonomické v Praze, v týmu s Alenou Filipovou a Jiřím Zemanem, pak vypočetli ceny vyplýtvaných potravin s ohledem na řadu proměnných. Například data Českého statistického úřadu o kilogramové spotřebě potravin a o spotřebních výdajích českých domácností na potraviny.

Mysleli jsme i na jejich složení (dražšími potravinami se totiž plýtvá méně, rychle se kazícími zase více). Díky kvalifikovanému odhadu založenému na datech MENDELU bylo možno do výpočtu zohlednit také potraviny, které vyléváme do dřezu či toalety, vysvětlila Mokrejšová z VŠE s tím, že výpočet dále pracuje s inflací (včetně predikce České národní banky na rok 2023) a také s kvalifikovaným odhadem vlivu skutečnosti, že už v průběhu loňského roku k nějakému poklesu plýtvání potravinami v domácnostech vlivem ekonomické krize došlo.

Podle výpočtu částky za vyplýtvané potraviny lze předpokládat, že letos skončí v koši, kompostu a odpadních trubkách potraviny v hodnotě 3519 Kč na jednoho obyvatele. Při přepočtu na průměrnou domácnost dle ČSÚ (2,33 člověka) se pak jedná o zmíněných 8199 Kč a dále 14 076 Kč pro rodinu se dvěma dětmi.