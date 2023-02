Plutus zpřísňuje casback. Nově musí jít o soukromé platby

Autor: Pixabay

Kryptoměnový startup Plutus, o které jsme psali v souvislosti se změnami cashbacku u Crypto.com, nabízí 3–8% cashback při platbě jejich předplacenou kartou Visa.





Maximální výše měsíčního cashbacku je podle výše tarifu:





Starter: 250 EUR/GBP

Everyday: 2 000 EUR/GBP

Premium: 22 500 EUR/GBP

Podmínky cashbacku se však od 1. 3. 2023 změní.

Jeho výše sice zůstává, ale za nové transakce bude cashback jen v případě, že půjde o tzv. spotřebitelské nákupy, tj. zboží a služby výhradně pro osobní potřebu. To je zásadní změna, protože prozatím lze kartu používat i pro firemní platby, které zpravidla jsou objemově vyšší a tedy i generují vyšší cashback.

Plutus je obchodní značka, kterou provozuje britská firma Block Code Ltd. Bankovní služby poskytuje prostřednictvím britské společnosti Modulr Finance Limited, resp. její holandské entity Modulr Finance B.V. Za Plutusem stojí Danial Daychopan, firmu založil 7. 7. 2015. Ve všech případech jde o regulované platební instituce.

Co je a co není soukromou transakcí však bude na uvážení Plutusu. Případné důkazní břemeno je na držiteli karty, podrobné podmínky to nijak přesně nedefinují. Definice Plutusu, jak vypadá „osobní použití“, je tato: