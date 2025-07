Platnost evidenční kontroly se prodlužuje na dva roky. Jak to ovlivní řidiče?

Od letošního července došlo k prodloužení platnosti evidenční kontroly v ČR, a to na dva roky. Evidenční kontrola je tak nyní platná ve lhůtách stanovených pro technickou prohlídku. Po zápisu nového a dosud nezaregistrovaného automobilu do registru vozidel se tedy bude provádět evidenční kontrola jen jednou, ty další už budou zahrnuty při následných pravidelných technických prohlídkách. Dosud přitom měla evidenční kontrola platnost jen jeden rok.





Změna navazuje na novinky z března 2023. Tehdy došlo k prodloužení platnosti evidenční kontroly z 30 dnů na 1 rok, a to bez omezení počtu úkonů. Od této doby nemusíte předkládat protokol o jejím provedení při zápisu auta ani při změně vlastníka či provozovatele. Třetí rok už také není nutné provádět tuto kontrolu při změně, kdy se dosavadní provozovatel vozidla stává vlastníkem (např. po ukončení leasingu vozidla).

Chceme zjednodušit provádění evidenčních úkonů při změně vlastníka a provozovatele, tedy ušetřit čas a peníze provozovatelům i vlastníkům vozidel. Předpokládáme, že díky tomu počet evidenčních kontrol klesne přibližně na třetinu oproti stavu před letošním červencem, odhaduje důsledky změny zákona o podmínkách provozu vozidel ministr dopravy Martin Kupka.

Pro samotné evidenční úkony tedy nebude platit omezení platnosti evidenční kontroly. Provedením evidenčního úkonu, mezi které patří např. zápis vlastníka, zápis změny vlastníka apod. se tak platnost evidenční kontroly nezmění, stejně jako v případě ztráty technické způsobilosti po nehodě.

Příklad U nového osobního auta kategorie M1, které bude registrované 1. 1. 2026 a evidenční kontrola bude provedená 1. 1. 2028 před změnou vlastníka, bude platit evidenční kontrola bez omezení až do 1. 1. 2030. U aut, která nemají technickou prohlídku nebo ji nemohou absolvovat, se platnost evidenční kontroly posoudí vždy ve lhůtě pravidelné technické prohlídky. V případě auta kategorie M1 platí lhůta 2 let. Zdroj: Ministerstvo dopravy

Jak novinka ovlivní nákup ojetin?

Nově nebude při registraci většiny ojetých aut potřeba navštívit stanici technických kontrol. Na evidenční kontrolu kvůli změně registrace tedy i nadále půjdou jen auta se stářím do 4 let. Nadále zůstává v platnosti i to, že evidenční kontrolu můžete nahradit protokolem z úspěšně absolvované technické kontroly.

Evidenční a technické prohlídky

U osobních aut kategorie M1 musíte absolvovat technickou prohlídku ve lhůtách 4 let a poté každé 2 roky. V případě podání žádosti o změnu vlastníka a provozovatele po 3 letech od registrace nového vozu, bude podle ministerstva dopravy nutné absolvovat první evidenční kontrolu před tímto úkonem. Tato evidenční kontrola bude platná 4 roky. V následujícím období bude evidenční kontrola platná v případě, že byla provedena 2 roky před podáním žádosti.

U vozidel, která nepodléhají pravidelné technické prohlídce, bude platit lhůta platnosti evidenční kontroly 4 let.

Souhrn pravidel pro platnost evidenční kontrolu dříve a nyní Kategorie Platnost evidenční kontroly dříve Nová platnost evidenční kontroly u nových aut Nová platnost evidenční kontroly následně Osobní auto 1 rok 4 roky 2 roky Motocykl, nebržděný přívěs do 750 kg 1 rok 6 let 4 roky Nákladní auto a autobus 1 rok 1 rok 1 rok Traktor nad 40 km/h 1 rok 4 roky 2 roky Traktor do 40 km/h 1 rok 4 roky 2 roky

Zdroj: Ministerstvo dopravy

U osobních automobilů se tedy letošní červencová změna projeví tak, že u osobního auta registrovaného 1. 1. 2026 se při první změně vlastníka 1. 1. 2029 ten den provede evidenční kontrola a ta bude platná až do 1. 1. 2031. V případě provedení technické kontroly 1. 1. 2030 bude evidenční kontrola automaticky platit dva roky, tedy do 1. 1. 2032. V případě, že nedojde k absolvování technické prohlídky 1. 1. 2030 a vůz se prodá 1. 1. 2032 bez technické prohlídky, bude nutné absolvovat evidenční kontrolu, která bude platit dva roky, tedy do 1. 1. 2034.

V případě zápisu nového motocyklu se evidenční kontrola nedělá, změna vlastníka druhý den už vyžaduje její provedení. Provedená evidenční kontrola druhý den od zápisu do registru silničních vozidel platí 6 let bez omezení. Po uplynutí 6 let pak platí provedená evidenční kontrola 4 roky. V tomto případě nezáleží na tom, jestli současně platí technická prohlídka.