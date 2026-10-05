Platíte složenky v hotovosti? Pět plateb měsíčně může stát přes 3500 Kč ročně

Jestliže nechcete nebo nemůžete používat bankovní účet, za běžné placení účtů a faktur si výrazně připlatíte. Podle zjištění serveru Měšec.cz může domácnost jen za pět pravidelných plateb prostřednictvím poštovních poukázek utratit více než 3500 Kč ročně.
Placení nájmu, energií nebo účtů za telekomuikace v hotovosti se vám může během roku citelně prodražit. Česká pošta si za Poštovní poukázku A, pomocí které můžete vložit hotovost a poslat ji na bankovní účet příjemce, účtuje při částce do 5000 Kč 57 Kč. U částky od 5001 do 50 000 Kč je poplatek 65 Kč.
Pokud tedy vaše domácnost každý měsíc platí 5 složenek, např. nájem, elektřinu, plyn, telefon a internet, podle modelového výpočtu Měšec.cz zaplatíte na poplatcích 293 Kč měsíčně. Za rok jde o 3516 Kč navíc.
Ani cesta přímo do banky nemusí být levnější
Alternativou může být vložení hotovosti přímo na účet příjemce na přepážce jeho banky. Jenže klasických bankovních pokladen ubývá. Tam, kde služba zůstala, může být výrazně dražší než složenka.
Česká spořitelna si účtuje 125 Kč, ČSOB a UniCredit Bank 300 Kč. Komerční banka vybírá 5 % z vkládané částky, minimálně 150 Kč a maximálně 500 Kč.
Naopak u některých bank je služba levnější. MONETA Bank požaduje minimálně 50 Kč, TRINITY BANK 40 Kč a Banka CREDITAS umožňuje vklad třetí osobou bez poplatku.
Levnější může být platba na terminálu
Existují i další možnosti. Například prostřednictvím terminálů Allwyn lze také některé běžné účty domácností zaplatit, poplatek je 30 Kč za transakci. Týká se to mimo jiné vybraných dodavatelů energií, operátorů, vodáren nebo pojišťoven.
Rozdíly mezi jednotlivými způsoby úhrady tak mohou být značné. Zatímco bezhotovostní převod z běžného účtu je u většiny bank bez poplatku, pokud jste odkázaní pouze na hotovost můžete za každou jednotlivou platbu vydat desítky až stovky korun.