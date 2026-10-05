Měšec.cz

Platíte složenky v hotovosti? Pět plateb měsíčně může stát přes 3500 Kč ročně

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

27.5.26 /2x/ složenka, platba, peníze, mince Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Jestliže nechcete nebo nemůžete používat bankovní účet, za běžné placení účtů a faktur si výrazně připlatíte. Podle zjištění serveru Měšec.cz může domácnost jen za pět pravidelných plateb prostřednictvím poštovních poukázek utratit více než 3500 Kč ročně.

Placení nájmu, energií nebo účtů za telekomuikace v hotovosti se vám může během roku citelně prodražit. Česká pošta si za Poštovní poukázku A, pomocí které můžete vložit hotovost a poslat ji na bankovní účet příjemce, účtuje při částce do 5000 Kč 57 Kč. U částky od 5001 do 50 000 Kč je poplatek 65 Kč.

Pokud tedy vaše domácnost každý měsíc platí 5 složenek, např. nájem, elektřinu, plyn, telefon a internet, podle modelového výpočtu Měšec.cz zaplatíte na poplatcích 293 Kč měsíčně. Za rok jde o 3516 Kč navíc.

Ani cesta přímo do banky nemusí být levnější

Alternativou může být vložení hotovosti přímo na účet příjemce na přepážce jeho banky. Jenže klasických bankovních pokladen ubývá. Tam, kde služba zůstala, může být výrazně dražší než složenka.

Česká spořitelna si účtuje 125 Kč, ČSOB a UniCredit Bank 300 Kč.  Komerční banka vybírá 5 % z vkládané částky, minimálně 150 Kč a maximálně 500 Kč.

Naopak u některých bank je služba levnější. MONETA Bank požaduje minimálně 50 Kč, TRINITY BANK 40 Kč a Banka CREDITAS umožňuje vklad třetí osobou bez poplatku.

Levnější může být platba na terminálu

Existují i další možnosti. Například prostřednictvím terminálů Allwyn lze také některé běžné účty domácností zaplatit, poplatek je 30 Kč za transakci. Týká se to mimo jiné vybraných dodavatelů energií, operátorů, vodáren nebo pojišťoven.

Rozdíly mezi jednotlivými způsoby úhrady tak mohou být značné. Zatímco bezhotovostní převod z běžného účtu je u většiny bank bez poplatku, pokud jste odkázaní pouze na hotovost můžete za každou jednotlivou platbu vydat desítky až stovky korun.

Život bez banky se prodraží. Za obyčejné platby můžete dát tisíce korun ročně Přečtěte si také:

Život bez banky se prodraží. Za obyčejné platby můžete dát tisíce korun ročně

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

Online školení: Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).