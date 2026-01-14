Měšec.cz  »  Platforma Fingood loni investorům přinesla průměrný výnos přes 11 %

Platforma Fingood loni investorům přinesla průměrný výnos přes 11 %

Gabriela Hájková
Včera
Přes crowdfundingovou platformu Fingood, která zprostředkovává investice českých firem, loni proteklo skoro tři čtvrtě miliardy korun (722 mil. Kč). Průměrný výnos, který přinesla investorům, přesáhl 11 %. Celkem platforma loni nabídla možnost investovat do 275 – většinou do nemovitostních – projektů. 

Crowdfunding v tomto případě funguje tak, že se investoři prostřednictvím platformy a svých prostředků skládají na úvěry pro malé a střední firmy. Crowdfunding už na českém investičním trhu našel své pevné místo, důvody pro jeho využití se nemění. Je to především nadstandardní výnos, loňské průměrné zhodnocení klientům přineslo 11,01 %, okomentoval loňské výsledky provozní ředitel Fingoodu Ondřej Kozel s tím, že Fingood loni splatil investorům jistiny v objemu 442 mil. Kč a více jak 113 mil. Kč vyplatil na úrocích. 

Služby platformy nyní využívá 25 tisíc lidí. Loni přitom Fingood spustil i investice do tzv. sekundárního trhu pod názvem Market. Zde mohou investoři nakupovat od předchozích majitelů i dříve nabízené investice. Vidíme silný zájem investorů o vstup do dříve nabízených projektů. Někteří jen chtějí využít příležitosti a získat investici, kterou prošvihli. Sekundární trh ale nabízí i možnost spekulace na vyšší výdělek prostřednictvím investice do projektu, který je třeba právě ve vymáhání. Investoři věří v úspěšný insolvenční proces a výraznější zisk, vysvětlil Kozel.

Největší loňskou pobídkou podle něj byla investice do činžovního domu v pražském Podolí, kdy se Fingoodu podařilo vybrat 100 mil. Kč za 49 hodin. 

