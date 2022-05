Platby za státní pojištěnce by se mohly od roku 2023 automaticky valorizovat

Ministerstva financí a zdravotnictví předloží 18. května 2022 sněmovnímu zdravotnickému výboru pravidla pro automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Platby by se podle těchto pravidel od příštího roku měly počítat z vyměřovacího základu každoročně navýšeného o součet růstu cen a poloviny růstu reálné mzdy.





Obě ministerstva chtějí předložit pozměňovací návrh, který by se připojil k vládnímu návrhu zákona o pojistném krytí na veřejné zdravotní pojištění, který teď momentálně leží v Poslanecké sněmovně a prošel už prvním čtením.

Pro rok 2022 mají být platby zachovány ve výši 1767 Kč, stejně jako v předcházejícím roce. Od roku 2023 už by platba dosáhla částky 1878 Kč, což je o 111 Kč více než letos. V dalším roce by částka mohla dosáhnout výše 1959 Kč a v roce 2025 by se zvýšila na 1998 Kč.

Automatická valorizace těchto plateb podle jasných a předem daných pravidel znamená větší stabilitu, předvídatelnost i transparentnost celého systému veřejného zdravotního pojištění. Pacienti, lékaři, nemocnice i pojišťovny se budou už od příštího roku moci spolehnout na každoroční pravidelné navyšování na základě růstu inflace a reálné mzdy, uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Podle ministra financí Zbyňka Stajnury (ODS) se jedná o stejný valorizační model, jaký se používá pro důchody.