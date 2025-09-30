Víc než milion řidičů by mohlo platit za povinné ručení a havarijko méně

Od roku 2016 fungují na trhu pojištění aut produkty navázané na jejich celkový nájezd. Nabízejí řidičům, kteří, lidově řečeno, jezdí jen „kolem komína“ levnější alternativu, jak auto pojistit.
Když jsme tento model pojištění přiváděli do Česka, chtěli jsme dát řidičům možnost platit férově – podle toho, kolik skutečně jezdí, uvedl generální ředitel Pillow pojišťovny Jakub Strnad a dodal, že zatímco v zahraničí je podobné pojištění spojeno s instalací telematických jednotek do vozidel, v Česku se nájezd ověřuje i jednodušeji a levněji.
Povinné ručení pro řidiče s nízkým nájezdem u nás nabízí Pillow pojišťovna a pojišťovna Allianz. Obě pojišťovny vyžadují jen fotografii tachometru, na základě kterého dojde ke kontrole skutečného nájezdu. Třetí pojišťovnou, která nájezd zohledňuje, je pojišťovna Uniqa, která ale vyžaduje instalaci zmíněné telematiky do vozu.
Dnes tento typ pojištění podle něj využívá v Česku více než milion aut a motocyklů.
Přestože milion zní jako vysoké číslo, jde pouze o část celkového vozového parku, pro které je pojištění vhodné. Pojištění dle ujetých kilometrů je výhodné minimálně pro třetinu aut v Česku, což znamená, že více než milion řidičů stále platí za povinné ručení a havarijní pojištění zbytečně vysoké částky, upozornil šéf pojišťovny Pillow, který očekává, že se situace změní a na tento model přejde řada dalších řidičů s nízkonájezdovými auty.