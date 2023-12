Pillow pojišťovna nabídne povinné ručení pro koloběžky a další elektrovozítka

Pillow pojišťovna od 21. 12. 2023 nabídne povinné ručení pro koloběžky a další

elektrovozítka. Reaguje tak na chystanou právní úpravu, podle které budou muset mít povinné ručení těžší a rychlejší koloběžky, dvoukolové dopravníky (např. Segway), golfová vozítka nebo sněžné skútry (případně zahradní traktůrky, pokud by s nimi majitel vyjel na komunikaci).





Nový zákon totiž rozšíří okruh vozidel, která musí mít povinné ručení. Nová definice stanoví, že vozidlo má maximální konstrukční rychlost nad 25 km/hod., resp. ji má vyšší než 14 km/hod. a jeho provozní hmotnost je větší než 25 kg (vozidlem je ale i přípojné vozidlo). Za motorové vozidlo bude zároveň považováno to, u kterého je hlavním zdrojem pohybu motor (pro elektrokola ale bude platit výjimka).





Pravidla po povinnost povinného ručení jsou odlišná od pravidel pro povinnost registrace vozidla. Zatímco u evidence nebo požadavku na řidičské osvědčení rozhoduje rychlost a výkon, u povinného ručení je to rychlost a hmotnost, upozornil Martin Podávka, produktový expert a spoluzakladatel Pillow s tím, že u jednostopých vozidel je provozní hmotnost definována bez řidiče (resp. jezdce) a konstrukční rychlost znamená, že při dosažení dané hodnoty se elektromotor (například koloběžky) vypne a dál jezdci nepomáhá.

Cenu nově nabízené pojistky by mělo být možné zjistit do minuty, sjednat pojistku by zájemci měli do pěti minut. V položce Typ vozidla najdou zákazníci dvě nové možnosti. Kategorie ‚Koloběžka nebo jednokolka‘ zahrnuje koloběžky, Segwaye nebo oblíbené hoverboardy. Druhá kategorie ‚Elektrovozidlo bez registrace‘ pokrývá např. vozítka pro seniory nebo golfová vozítka. Zahradní traktůrky patří do již existující kategorie Traktor, popsal Marcel Beno, procesní architekt a spoluzakladatel Pillow.

Součástí povinného ručení pro nová vozítka budou i asistenční služby. Polštářové asistence myslí i na situaci, kdy dojde ke zranění jezdce, které sice nevyžaduje příjezd záchranné služby, ale je třeba ošetření v nemocnici. V takovém případě asistenční služba zajistí převoz do nejbližšího zdravotního zařízení pro zraněného jezdce a v případě potřeby i jeho doprovod, upřesnil Podávka.

Ačkoli byla účinnost změn původně plánována na leden, nyní se počítá s tím, že novinky budou platné od března 2024.