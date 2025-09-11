Pillow pojišťovna inovuje pojištění majetku. Nabídne allriskové krytí

Vedle allriskového pojištění stavebních součástí bytů nabídne nové pojištění majetku od Pillow pojišťovny také personalizovanou nabídku a zruší některé pojistné limity.
Zatímco tradiční pojištění funguje na principu vyjmenovaných rizik, přičemž co v seznamu není, to pojištění nekryje, allriskové pojištění naopak chrání před vším, co v pojistných podmínkách není výslovně vyloučené.
Allriskové pojištění stavebních součástí bytů od loňska nabízí například Generali Česká pojišťovna, letos v březnu nový koncept představila také Pojišťovna VZP: PVZP vylepšuje pojištění majetku i odpovědnosti. Proplatí škodu na pronajaté věci i izolaci zničenou kunou
Jsme teprve na začátku velké změny. Odhaduji, že během dvou let se allrisk stane běžným standardem. Už dnes by se však klienti měli ptát, zda jejich nová smlouva tuto výhodu obsahuje, říká spoluzakladatel a produktový expert pojišťovny Pillow Martin Podávka.
Krom all risk pojištění se chce pojišťovna také více přizpůsobit potřebám jednotlivých klientů, proto nabízí 4 varianty pojištění podle vztahu pojištěného k dané nemovitosti. Konkrétně pro majitele, nájemce, pronajímatele a nově i družstevníky.
Mnoho pojišťoven hovoří o nabídce na míru, ale nakonec nabídnou jen dva nebo tři pevné balíčky. To je podle nás málo. Moderní pojištění musí klientům umožnit sestavit si krytí opravdu podle sebe, myslí si Podávka.
Konečně poslední novinkou je rušení některých limitů, které podle pojišťovny mnohdy zbytečně komplikovaly plnění. Jde například o zatečení atmosférických srážek, pojištění věcí k výdělečné činnosti (služební telefon, notebook apod.) nebo limity na skla a sanitární zařízení.
Kompletní podmínky pojištění majetku najdete na webu pojišťovny.