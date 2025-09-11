Měšec.cz  »  Pillow pojišťovna inovuje pojištění majetku. Nabídne allriskové krytí

Pillow pojišťovna inovuje pojištění majetku. Nabídne allriskové krytí

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nemovitost, pojištění, hypotéka, reality, smlouva, Autor: Shutterstock.com

Vedle allriskového pojištění stavebních součástí bytů nabídne nové pojištění majetku od Pillow pojišťovny také personalizovanou nabídku a zruší některé pojistné limity.

Zatímco tradiční pojištění funguje na principu vyjmenovaných rizik, přičemž co v seznamu není, to pojištění nekryje, allriskové pojištění naopak chrání před vším, co v pojistných podmínkách není výslovně vyloučené. 

Allriskové pojištění stavebních součástí bytů od loňska nabízí například Generali Česká pojišťovna, letos v březnu nový koncept představila také Pojišťovna VZP: PVZP vylepšuje pojištění majetku i odpovědnosti. Proplatí škodu na pronajaté věci i izolaci zničenou kunou

Jsme teprve na začátku velké změny. Odhaduji, že během dvou let se allrisk stane běžným standardem. Už dnes by se však klienti měli ptát, zda jejich nová smlouva tuto výhodu obsahuje, říká spoluzakladatel a produktový expert pojišťovny Pillow Martin Podávka.

Krom all risk pojištění se chce pojišťovna také více přizpůsobit potřebám jednotlivých klientů, proto nabízí 4 varianty pojištění podle vztahu pojištěného k dané nemovitosti. Konkrétně pro majitele, nájemce, pronajímatele a nově i družstevníky. Mnoho pojišťoven hovoří o nabídce na míru, ale nakonec nabídnou jen dva nebo tři pevné balíčky. To je podle nás málo. Moderní pojištění musí klientům umožnit sestavit si krytí opravdu podle sebe, myslí si Podávka.

Konečně poslední novinkou je rušení některých limitů, které podle pojišťovny mnohdy zbytečně komplikovaly plnění. Jde například o zatečení atmosférických srážek, pojištění věcí k výdělečné činnosti (služební telefon, notebook apod.) nebo limity na skla a sanitární zařízení.

Kompletní podmínky pojištění majetku najdete na webu pojišťovny.

Pojištění majetku: Jen 3 z 10 domů nejsou podpojištěné. Patří mezi ně i ten váš? Přečtěte si také:

Pojištění majetku: Jen 3 z 10 domů nejsou podpojištěné. Patří mezi ně i ten váš?

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

O zákonném pojištění vkladů ví ¾ Čechů, pravidla ale neznají. Jste na tom lépe?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 11. 9. 2025

Dále u nás najdete

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).