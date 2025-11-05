Měšec.cz  »  Petr Řehák je novým generálním ředitelem Privatbanky

Petr Řehák je novým generálním ředitelem Privatbanky

Gabriela Hájková
5. 11. 2025
podnikání, business, byznys, ředitel, personálie, manažer Autor: Depositphotos

Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem Privatbanky se stal Petr Řehák. Na pozici nahradil Ľuboše Ševčíka, který z banky po 18 letech odchází. 

Řehák se v nové roli zaměří hlavně na rozšíření nabídky produktů a služeb pro privátní i firemní klienty a digitální transformaci. Banka pod jeho vedením plánuje banka rozšiřovat individualizovanou nabídku produktů a služeb, rozvíjet distribuční síť, investovat do digitálních řešení a připravit novou nabídku pro segment malých a středních podniků.  

Chci se poděkovat Luboši Ševčíkovi za vynikající práci, když dokázal z malé banky vybudovat lídra v privátním bankovnictví na Slovensku a specialistu na projektové financování. Věřím, že Petr Řehák má vynikající předpoklady významně posunout Privatbanku z pohledu digitalizace, klientských služeb a rovněž v regionální expanzi, uvedl k personální výměně Marián Slivovič, Partner skupiny Penta odpovědný za bankovnictví, finanční služby a média. 

Petr Řehák během své téměř 30leté praxe působil například v Equa bank, Citibank a společnosti Deloitte. 

Autor: Privatbanka, a.s.

Privatbanka, která poskytuje finanční služby v ČR a na Slovensku, je od roku 2007 součástí investiční skupiny Penta. Privátní i firemní klientele nabízí individuální správu majetku, investiční poradenství a firemní financování. 

