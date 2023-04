Petr Jarůněk odchází z pozice generálního ředitele Fincentrum & Swiss Life Select, nahradí ho Karel Šulc

Autor: profit

Generální ředitel Fincentrum & Swiss Life Select Petr Jarůněk se rozhodl ze zdravotních důvodů opustit svůj post, ze společnosti však neodchází. Ve vedení ho vystřídá jeho dosavadní zástupce Karel Šulc, zatímco Jarůněk bude dál působit jako jeho poradce.





Se značkou Fincentrum jsem prožil 17 let své dosavadní kariéry. Byla to neskutečná jízda a stále mám v hlavě řadu plánů, jak posouvat finanční poradenství na nové úrovně. Bohužel život má občas jiné plány a musím se nyní naplno věnovat svému zdraví. Vedení společnosti předávám do těch nejlepších rukou a jsem velmi rád, že se díky pokračující spolupráci s Karlem Šulcem mohu i nadále podílet na rozvoji skupiny Swiss Life v České republice, uvedl Petr Jarůněk.





Karel Šulc pracuje ve společnosti Swiss Life Select Česká republika od roku 2008. Pomáhal zakládat divizi Medical, generálním ředitelem Swiss Life Select se stal o deset let později, v roce 2018. Po akvizici s Fincentrem získal pozici zástupce generálního ředitele.

Petr Jarůněk, poradce generálního ředitele Fincentrum & Swiss Life Select, 13.4. 2023 Autor: Fincentrum & Swiss Life Select