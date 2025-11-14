Penzijní spoření od Komerční banky můžete nově kompletně spravovat v mobilu

KB Penzijní společnost (KBPS) rozšířila digitalizaci k produktu doplňkového penzijního spoření (DPS). Online ho tedy můžete sjednat, převést z jiné společnosti a kompletně produkt spravovat přes aplikaci KB+ nebo na webu v sekci Můj penzijní účet.
Řadu procesů jsme digitalizovali již dříve a nově je možné online provádět i další operace jako změnu určené osoby nebo mimořádný vklad kvůli odpočtům z daňového základu, což je aktuální právě teď před koncem roku, upřesnila Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti s tím, že klienti v souvislosti s penzijkem nyní nejčastěji řeší online sjednání nové smlouvy nebo změnu výše příspěvku.
U KBPS je možné digitálně:
- získat přehled o hodnotě spoření,
- změna výše příspěvku,
- doplnění nebo změna určené osoby,
- převést smlouvu z Transformovaného fondu do Doplňkového penzijního spoření.,
- převést penzijko z jiné penzijní společnosti pomocí Bank iD Sign (nyní lze získat bonus 1000 Kč),
- zaslat mimořádný vklad (např. pro optimalizaci daňových odpočtů),
- zobrazit roční výpis a v blízké době také daňového potvrzení,
- získat informaci o rozložení investic do fondů (po novém roce má být možné upravit také svou investiční strategii),
- sjednat novou smlouvu pro dospělého nebo dítě (při sjednání do konce roku bonus 1000 Kč).
KBPS nyní umožňuje získat finanční bonus 1000 Kč za převod penzijka od konkurence do KBPS, za sjednání smlouvy pro nového dospělého klienta nebo za sjednání nové smlouvy pro nezletilé dítě. Bonus penzijní společnost vyplatí, pokud bude smlouva sjednaná do 31. 12. 2025 a do 28. 2. 2026 na ní pošlete první dva příspěvky v minimální výši 500 Kč.