Měšec.cz  »  Penzijní spoření od Komerční banky můžete nově kompletně spravovat v mobilu

Penzijní spoření od Komerční banky můžete nově kompletně spravovat v mobilu

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

počítač, mobil, internet, práce, bankovní identita, Autor: Depositphotos

KB Penzijní společnost (KBPS) rozšířila digitalizaci k produktu doplňkového penzijního spoření (DPS). Online ho tedy můžete sjednat, převést z jiné společnosti a kompletně produkt spravovat přes aplikaci KB+ nebo na webu v sekci Můj penzijní účet. 

Řadu procesů jsme digitalizovali již dříve a nově je možné online provádět i další operace jako změnu určené osoby nebo mimořádný vklad kvůli odpočtům z daňového základu, což je aktuální právě teď před koncem roku, upřesnila Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti s tím, že klienti v souvislosti s penzijkem nyní nejčastěji řeší online sjednání nové smlouvy nebo změnu výše příspěvku. 

U KBPS je možné digitálně:

  • získat přehled o hodnotě spoření,
  • změna výše příspěvku,
  • doplnění nebo změna určené osoby,
  • převést smlouvu z Transformovaného fondu do Doplňkového penzijního spoření., 
  • převést penzijko z jiné penzijní společnosti pomocí Bank iD Sign (nyní lze získat bonus 1000 Kč),
  • zaslat mimořádný vklad (např. pro optimalizaci daňových odpočtů),
  • zobrazit roční výpis a v blízké době také daňového potvrzení,
  • získat informaci o rozložení investic do fondů (po novém roce má být možné upravit také svou investiční strategii), 
  • sjednat novou smlouvu pro dospělého nebo dítě (při sjednání do konce roku bonus 1000 Kč).

KBPS nyní umožňuje získat finanční bonus 1000 Kč za převod penzijka od konkurence do KBPS, za sjednání smlouvy pro nového dospělého klienta nebo za sjednání nové smlouvy pro nezletilé dítě. Bonus penzijní společnost vyplatí, pokud bude smlouva sjednaná do 31. 12. 2025 a do 28. 2. 2026 na ní pošlete první dva příspěvky v minimální výši 500 Kč. 

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 14. 11. 2025

Dále u nás najdete

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?

Centrální banka koupila bitcoin a další digitální aktiva za milion dolarů

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Lide.cz jsou zpět

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).