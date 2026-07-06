Měšec.cz

Penta Bank zvýšila úrokové sazby termínovaných vkladů. Maximem je 3,50 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
Včera
přidejte názor

Sdílet

Masaryčka, Penta Autor: Penta Investments Ltd., o. z.
Objekt Masaryčka, který je sídlem skupiny Penta
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Penta Bank od 1. 7. 2026 zvýšila úrokové sazby všech termínovaných vkladů v českých korunách. Zvýšení je max. o 0,20 p.b.

Termínovaný vklad Penta Bank

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 500 000
1 měsíc 3,15 → 3,35 %
3 měsíce 3,15 → 3,35 %
6 měsíců 3,15 → 3,35 %
1 rok 3,40 → 3,50 %

Penta Bank má pobočku v Praze v kancelářském komplexu Masaryčka, který, podobně jako banku, vlastní skupina Penta. Banka nemá pokladny, všechny transakce probíhají bezhotovostně.

Sídlo banky je ve Slovensku a vklady jsou tedy pojištěné podle slovenského práva, rovněž do výše 100 000. Platby probíhají přes sběrný účet Penta Bank, který má vedený v české Raiffeisenbank.

Penta Bank má v nabídce i spořicí účet v korunách, ten je beze změn a nabízí 3,51 % p.a. do 10 mil. Kč.

Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.

Aktuální data pro červenec 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,70 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
  • 3,51 % p.a. mBank
  • 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB, Fio banka
  • 3,10 % p.a. UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Komerční banka
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).