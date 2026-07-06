Penta Bank zvýšila úrokové sazby termínovaných vkladů. Maximem je 3,50 % p.a.

Penta Bank od 1. 7. 2026 zvýšila úrokové sazby všech termínovaných vkladů v českých korunách. Zvýšení je max. o 0,20 p.b.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 500 000
|1 měsíc
|3,15 → 3,35 %
|3 měsíce
|3,15 → 3,35 %
|6 měsíců
|3,15 → 3,35 %
|1 rok
|3,40 → 3,50 %
Penta Bank má pobočku v Praze v kancelářském komplexu Masaryčka, který, podobně jako banku, vlastní skupina Penta. Banka nemá pokladny, všechny transakce probíhají bezhotovostně.
Sídlo banky je ve Slovensku a vklady jsou tedy pojištěné podle slovenského práva, rovněž do výše 100 000. Platby probíhají přes sběrný účet Penta Bank, který má vedený v české Raiffeisenbank.
Penta Bank má v nabídce i spořicí účet v korunách, ten je beze změn a nabízí 3,51 % p.a. do 10 mil. Kč.
Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.
Aktuální data pro červenec 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
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- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,70 % p.a. UniCredit Bank
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4 % p.a. Inbank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
- 3,51 % p.a. mBank
- 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB, Fio banka
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- 3 % p.a. Komerční banka