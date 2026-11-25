Klienti Penta Bank nově mohou přes mobilní aplikaci nakoupit investiční fondy a dluhopisy. Aplikace po aktualizaci umožňuje filtrovat investiční produkty podle typu a měny, zobrazovat podrobné informace o jednotlivých produktech a investice následně realizovat.
Zájemci se navíc mohou s nabídkou seznámit i v případě, že dosud nemají sjednanou investiční smlouvu nebo stanovený investiční profil. U jednotlivých produktů najdou podrobné informace včetně související dokumentace, poplatků a nákladů, informoval David Kögler, šéf oddělení Daily Banking v Penta Bank, podle kterého ale mohou klienti vyplnit profil investora (i pro fondy kvalifikovaných investorů) přímo v aplikaci a zadání investičních pokynů potvrzovat pomocí PIN kódu nebo biometrického ověření.
Aplikace nově také umí upozornit na blížící se stržení finančních prostředků z účtu v souvislosti s
realizací plánované investice. Nová verze mobilní aplikace je dostupná uživatelům zařízení se systémy iOS a Android.