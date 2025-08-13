Penny rozšiřuje nabídku rozvozu nákupu domů do dalších měst. Kolik služba stojí?

Řetězec prodejen Penny rozšiřuje svou službu doručování nákupů do domu i do dalších měst. Tentokrát do Ostravy a Olomouce, kde dovážku zprostředkuje platforma foodora, která by měla nákup doručit zhruba za 45 minut od zaplacení. Zájemci o službu najdou na foodoře stejný sortiment jako v kamenném obchodě včetně slev. Nákupy je možné přes foodoru objednávat mezi 8. a 19. hodinou.
Podle zprávy řetězce Penny se služba rozšíří postupně i dál. Zatím je rozvážka nákupů z Penny dostupná v šestadvaceti českých a moravských městech. Kromě nové spolupráce s foodorou už totiž řetězec spolupracuje na rozvážce nákupů také s rozvozovou službou Wolt, přes kterou je nyní možné si objednat nákup ve 24 lokalitách v ČR. Například v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové, Kolíně, Kladně, v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Pardubicích, Mladé Boleslavi, Teplicích, Karlových Varech, Opavě, Karviné, v Berouně, Děčíně, Táboře nebo v Liberci. Kompletní seznam měst najdete na webu řetězce Penny.
Cena za dovážku se různí. Při nákupu nad 599 je nyní doprava v nových destinacích bez poplatku.
Jinak záleží na vzdálenosti od prodejny, přičemž cena za rozvoz začíná od 19 Kč, řekla serveru Měšec.cz mediální zástupkyně Martina Dvořáková s tím, že konkrétní cenu uvidí zákazník v aplikaci foodora a může se měnit v závislosti na vícero faktorech, jako je například vzdálenost od prodejny. V případě, že má zákazník předplatné foodora PRO, má doručení bez poplatku.