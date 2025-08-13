Měšec.cz  »  Penny rozšiřuje nabídku rozvozu nákupu domů do dalších měst. Kolik služba stojí?

Penny rozšiřuje nabídku rozvozu nákupu domů do dalších měst. Kolik služba stojí?

Gabriela Hájková
Dnes
6. 9. 23
Řetězec prodejen Penny rozšiřuje svou službu doručování nákupů do domu i do dalších měst. Tentokrát do Ostravy a Olomouce, kde dovážku zprostředkuje platforma foodora, která by měla nákup doručit zhruba za 45 minut od zaplacení. Zájemci o službu najdou na foodoře stejný sortiment jako v kamenném obchodě včetně slev. Nákupy je možné přes foodoru objednávat mezi 8. a 19. hodinou.

Podle zprávy řetězce Penny se služba rozšíří postupně i dál. Zatím je rozvážka nákupů z Penny dostupná v šestadvaceti českých a moravských městech. Kromě nové spolupráce s foodorou už totiž řetězec spolupracuje na rozvážce nákupů také s rozvozovou službou Wolt, přes kterou je nyní možné si objednat nákup ve 24 lokalitách v ČR. Například v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové, Kolíně, Kladně, v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Pardubicích, Mladé Boleslavi, Teplicích, Karlových Varech, Opavě, Karviné, v Berouně, Děčíně, Táboře nebo v Liberci. Kompletní seznam měst najdete na webu řetězce Penny.

Cena za dovážku se různí. V Ostravě je například přes foodoru za 79 Kč s tím, že u první objednávky je dovoz bezplatný. Minimální objednávka je 550 Kč. Dále se platí ještě servisní poplatek, který se zvyšuje s hodnotou objednávky (při obj. za 588 Kč činil 26 Kč).

V Olomouci je cena za dovážku o dvacet korun nižší (první objednávka opět bez dopravného). Minimální objednávka je opět 550 Kč. Servisní poplatek je v tomto případě při objednávce ve výší 588 Kč za 20 Kč.

