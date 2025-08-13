Penny rozšiřuje nabídku rozvozu nákupu domů do dalších měst. Kolik služba stojí?

Řetězec prodejen Penny rozšiřuje svou službu doručování nákupů do domu i do dalších měst. Tentokrát do Ostravy a Olomouce, kde dovážku zprostředkuje platforma foodora, která by měla nákup doručit zhruba za 45 minut od zaplacení. Zájemci o službu najdou na foodoře stejný sortiment jako v kamenném obchodě včetně slev. Nákupy je možné přes foodoru objednávat mezi 8. a 19. hodinou.
Podle zprávy řetězce Penny se služba rozšíří postupně i dál. Zatím je rozvážka nákupů z Penny dostupná v šestadvaceti českých a moravských městech. Kromě nové spolupráce s foodorou už totiž řetězec spolupracuje na rozvážce nákupů také s rozvozovou službou Wolt, přes kterou je nyní možné si objednat nákup ve 24 lokalitách v ČR. Například v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové, Kolíně, Kladně, v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Pardubicích, Mladé Boleslavi, Teplicích, Karlových Varech, Opavě, Karviné, v Berouně, Děčíně, Táboře nebo v Liberci. Kompletní seznam měst najdete na webu řetězce Penny.
Cena za dovážku se různí. V Ostravě je například přes foodoru za 79 Kč s tím, že u první objednávky je dovoz bezplatný. Minimální objednávka je 550 Kč. Dále se platí ještě servisní poplatek, který se zvyšuje s hodnotou objednávky (při obj. za 588 Kč činil 26 Kč).
V Olomouci je cena za dovážku o dvacet korun nižší (první objednávka opět bez dopravného). Minimální objednávka je opět 550 Kč. Servisní poplatek je v tomto případě při objednávce ve výší 588 Kč za 20 Kč.