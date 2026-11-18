ČS Penzijní společnost investuje 1,35 mld. Kč do Fondu pro silnější Česko, který spravuje investiční společnost Conseq. Jde o její první nemovitostní investici. Prostřednictvím penzijního spoření se tak střadatelé mohou podílet na příjmech z nájemného v bytech určených především zdravotníkům, učitelům či policistům.
Fond cílí na čistý roční výnos 7 až 9 %.
Od této investice očekáváme, že naši klienti získají vyšší výnos, než nabízejí české státní dluhopisy, uvedl předseda představenstva ČS Penzijní společnosti Libor Vošický.
První nemovitostí fondu je rezidence Amadeus na pražském Proseku s 254 byty. Společnost Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS) je pronajímá za nájemné přibližně o pětinu nižší, než je tržní úroveň. Podle společnosti je dům obsazený z 99 %. Fond vedle peněz investorů využívá také úvěrové financování Evropské investiční banky.
O přípravě 254 bytů pro potřebné profese u metra Střížkov jsme na Měšci psali, viz článek v boxu níže. Tehdy banka počítala s dokončením tohoto komplexu v první polovině roku 2025.
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Do Fondu pro silnější Česko chceme postupně převést tisícovku nájemních bytů z našeho portfolia, uvádí předseda představenstva DBČS Marek Blaha. Přibližně 700 z těchto bytů je podle něj již zkolaudovaných a plně pronajatých. Peníze uvolněné prodejem nemovitostí chce společnost použít na další projekty.
Parametry fondu
- ISIN: CZ1005205367
- Název: Podfond pro infrastrukturu bydlení
- Měna fondu: CZK
Tento způsob investování umožnila loňská novela zákona o doplňkovém penzijním spoření. Účastnické fondy mohou do bydlení přes fondy kvalifikovaných investorů a nemovitostní společnosti vložit celkem až 20 % svého majetku, do jednoho fondu či společnosti nejvýše 10 %.
Podle Vošického by celý penzijní sektor mohl během pěti let do českého nájemního bydlení investovat až 20 mld. Kč.