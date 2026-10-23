Měšec.cz

Penta Bank výrazně zvýšila sazbu spořicího účtu. Nabízí 4,01 % p.a. do 10 milionů

Dalibor Z. Chvátal
Včera
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peníze, spoření, šetření, mince Autor: Depositphotos
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Penta Bank od čtvrtku 22. 10. 2026 zvýšila úrokovou sazbu svého korunového Spořicího účtu z původních 3,51 % na 4,01 % p.a. Sazba platí pro vklady do 10 milionů korun, část nad tento limit se úročí sazbou 0,01 % p.a.

Pro získání nejvyšší úrokové sazby nemusíte plnit žádné další podmínky, například platit kartou, zasílat pravidelný příjem nebo investovat. Úroky se počítají denně a připisují měsíčně. Založení a vedení účtu je bez poplatku a peníze máte kdykoliv k dispozici.

Účet si založíte online výhradně prostřednictvím mobilní aplikace Penta Bank (Android, iOS).

Spořicí účet Penta Bank

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 10 000 000 10 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,51 → 4,01 % 0,01 %

Úroky si daníte sami, podobně jako u VÚB

Penta Bank je slovenskou bankou, a proto se na její korunový spořicí účet vztahuje jiný způsob zdanění úroků než u českých bank.

Zatímco české banky vám z připsaných úroků automaticky strhávají 15% srážkovou daň, Penta Bank připisuje úroky v plné výši, bez zdanění. Případnou daňovou povinnost si tak řešíte sami prostřednictvím českého daňového přiznání.

Co je pro někoho komplikace, pro jiného jde o výhodu. Ze strhnuté srážkové daně už nedostanete nic, je pryč. Ale pokud si úrok daníte sami, můžete efektivně pracovat i s daňovými odpočty a slevami. Na rozdíl od konečné srážkové daně z českých spořicích účtů tak v některých případech daň z úroků slovenského účtu nemusíte fakticky zaplatit.

Penta Bank vám po skončení kalendářního roku vystaví potvrzení o celkové výši připsaných úroků. Zda kvůli nim budete muset podat daňové přiznání a skutečně zaplatit daň, závisí na výši vašich dalších příjmů a konkrétní daňové situaci.

Stejný systém zdanění úroků používá také slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) u svého korunového účtu Spoření bez limitů, který aktuálně nabízí 3,80 % p.a. bez omezení výše vkladu.

Rozdíl je ale v prokazování daňového domicilu. Zatímco VÚB požaduje potvrzení českého finančního úřadu, Penta Bank si vystačí s vaším čestným prohlášením.

Vklady v Penta Bank jsou pojištěny prostřednictvím slovenského Fondu ochrany vkladov, a to do ekvivalentu 100 000 € na 1 klienta. 

→ Srovnávač spořicích účtů ←

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  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Fio banka, J & T Banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

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  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,30 % p.a. Banka CREDITAS
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,80 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,70 % Air Bank, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,20 % ČSOB
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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