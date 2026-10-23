Penta Bank výrazně zvýšila sazbu spořicího účtu. Nabízí 4,01 % p.a. do 10 milionů

Penta Bank od čtvrtku 22. 10. 2026 zvýšila úrokovou sazbu svého korunového Spořicího účtu z původních 3,51 % na 4,01 % p.a. Sazba platí pro vklady do 10 milionů korun, část nad tento limit se úročí sazbou 0,01 % p.a.
Pro získání nejvyšší úrokové sazby nemusíte plnit žádné další podmínky, například platit kartou, zasílat pravidelný příjem nebo investovat. Úroky se počítají denně a připisují měsíčně. Založení a vedení účtu je bez poplatku a peníze máte kdykoliv k dispozici.
Účet si založíte online výhradně prostřednictvím mobilní aplikace Penta Bank (Android, iOS).
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 10 000 000
|10 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,51 → 4,01 %
|0,01 %
Úroky si daníte sami, podobně jako u VÚB
Penta Bank je slovenskou bankou, a proto se na její korunový spořicí účet vztahuje jiný způsob zdanění úroků než u českých bank.
Zatímco české banky vám z připsaných úroků automaticky strhávají 15% srážkovou daň, Penta Bank připisuje úroky v plné výši, bez zdanění. Případnou daňovou povinnost si tak řešíte sami prostřednictvím českého daňového přiznání.
Co je pro někoho komplikace, pro jiného jde o výhodu. Ze strhnuté srážkové daně už nedostanete nic, je pryč. Ale pokud si úrok daníte sami, můžete efektivně pracovat i s daňovými odpočty a slevami. Na rozdíl od konečné srážkové daně z českých spořicích účtů tak v některých případech daň z úroků slovenského účtu nemusíte fakticky zaplatit.
Penta Bank vám po skončení kalendářního roku vystaví potvrzení o celkové výši připsaných úroků. Zda kvůli nim budete muset podat daňové přiznání a skutečně zaplatit daň, závisí na výši vašich dalších příjmů a konkrétní daňové situaci.
Stejný systém zdanění úroků používá také slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) u svého korunového účtu Spoření bez limitů, který aktuálně nabízí 3,80 % p.a. bez omezení výše vkladu.
Rozdíl je ale v prokazování daňového domicilu. Zatímco VÚB požaduje potvrzení českého finančního úřadu, Penta Bank si vystačí s vaším čestným prohlášením.
Vklady v Penta Bank jsou pojištěny prostřednictvím slovenského Fondu ochrany vkladov, a to do ekvivalentu 100 000 € na 1 klienta.
→ Srovnávač spořicích účtů ←
TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3 % p.a.
- 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,28 % p.a. TRINITY BANK
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. Penta Bank
- 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,50 % p.a. Fio banka, J & T Banka, Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.
- 5,20 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 4 (max)
- 4,70 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (max)
- 4,30 % p.a. UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + INVEST)
- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS Spořicí účet+ (Invest) a TOP ONE (Invest), ČSOB Duo Profit
- 4,06 % p.a. Partners Bank Spořicí účet s doporučením
- 4 % p.a. Banka CREDITAS Spořicí účet TOP ONE (platby)
- 3,90 % p.a. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,80 % p.a.Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (základ), Spořicí účet Úroveň 4 (základ)
→ Srovnávač termínovaných vkladů ←
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,50 % p.a. J & T BANKA, MONETA Bank
- 4,33 % p.a. Partners Banka
- 4,30 % p.a. Banka CREDITAS
- 4,20 % p.a. Inbank
- 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,80 % p.a. UniCredit Bank
- 3,71 % p.a. mBank
- 3,70 % Air Bank, MONETA Bank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
- 3,50 % p.a. Penta Bank
- 3,20 % ČSOB