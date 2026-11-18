Za pobyt v domově pro seniory i pomoc pečovatelky doma by si senioři, resp. jejich rodiny mohly od 1. 1 2027 připlatit. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhuje zvýšit maximální úhrady za sociální služby. Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb. je zatím v připomínkovém řízení, které končí 25. listopadu. Změny ještě nejsou schválené.
U osobní asistence a hodinově účtovaných úkonů pečovatelské služby by strop při rozsahu max. 80 hod. měsíčně vzrostl ze 165 na 175 Kč/hod.. Při větším rozsahu péče by se zvýšil ze 145 na 155 Kč/hod. Při 60 hod. měsíčně by tak senioři při účtování max. sazeb zaplatili o 600 Kč více.
V domovech pro seniory návrh počítá s těmito denními limity:
|Úhrada
|Nyní → Návrd od 1. 1. 2027
|Celodenní strava
|290 → 315 Kč (+25 Kč)
|Jednolůžkový pokoj
|380 → 410 Kč (+30 Kč)
|Dvoulůžkový pokoj
|335 → 360 Kč (+25 Kč)
|Třílůžkový a vícelůžkový pokoj
|335 Kč (beze změn)
Modelový propočet při účtování maximálních sazeb:
Za 30 dní na 1lůžkovém pokoji s celodenní stravou by max. úhrada vzrostla z 20 100 na 21 750 Kč, tedy o 1650 Kč. Na dvoulůžkovém pokoji by šlo o zvýšení z 18 750 na 20 250 Kč, tedy o 1500 Kč.
MPSV návrh zdůvodňuje růstem provozních a osobních nákladů, poskytovatel služeb ale samozřejmě může účtovat nižší ceny.
Nadále platí, že seniorům v domovech s pečovateskou službou musí po úhradě ubytování a stravy zůstat alespoň 15 % jejich příjmu. Seniorovi např. s důchodem 20 000 Kč a bez dalších započitatelných příjmů tak lze za tyto dvě položky účtovat nejvýše 17 000 Kč. Samotná péče se v domově hradí zvlášť ve výši přiznaného příspěvku na péči. Skutečný dopad tak závisí na ceníku samotného zařízení a příjmech seniorů.