Péče o děti se od příštího roku započítá do důchodu více lidem

Gabriela Hájková
Dnes
děti, dětská skupina, sousedská dětská skupina Autor: Veselíková s využitím DALL-E

Od příštího roku se začne některým pečujícím osobám zohledňovat pro účely penze nový typ náhradní doby pojištění. Bude určena pro ty, kteří se osobně starají o dítě do 3 let na základě dohody s rodiči. Opatření má pomoci rodičům s malými dětmi, kteří nejsou z vážných důvodů schopni pečovat o malé dítě a zároveň u toho finančně zabezpečovat svou rodinu.

Osobou pečující osobně o dítě může být na základě dohody s rodiči určen kdokoli svéprávný. Typicky to ale v praxi bude prarodič dítěte (může to být ale i jiná osoba blízká některého z rodičů dítěte, dokonce bez příbuzenského vztahu).

Co je náhradní doba pojištění

Jde o období, kdy sice neodvádíte žádné pojistné na důchodové pojištění, stát ale přesto toto období oceňuje jeho částečným nebo plným zápočtem pro stanovení nároku na penzi. A to buď proto, že se během vyloučené doby věnujete nějaké společensky prospěšné činnosti (např výchově dětí) nebo jste se ocitli bez vlastního zavinění v tíživém sociálním postavení. 

Pokud během náhradní doby nemáte příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, jedná se o tzv. vyloučenou dobu.

Ustanovení této pečující osoby se bude řešit s rodiči prostřednictvím dokumentu „společné prohlášení o péči o dítě“. Pokud se rodič takto na péči s někým dohodne, nepřijde tím o rodičovský příspěvek. Ten bude čerpat rodič i nadále. Bude pak na něm a pečující osobě, jestli si mezi sebou neformálně dohodnou, že bude rodič tuto dávku pečující osobě poskytovat.

Z hlediska zohledňování náhradních dob nebude možné za dobu této péče zohlednit náhradní dobu za péči o toto dítě žádnému z rodičů dítěte. Pokud tedy rodiče sjednají s nějakou další osobou společné prohlášení, prakticky se na tuto stanovenou dobu vzdávají možnosti, že jim bude za toto období péče o toto dítě započtena pro důchod.

S nově zaváděnou náhradní dobou pojištění se bude ve všech ohledech nakládat stejně, jako s dobou péče rodiče o dítě ve věku do 4 let. Bude se za ni započítávat fiktivní vyměřovací základ a pro účely důchodu se nebude redukovat na 80 %. 

