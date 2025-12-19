Péče o děti se od příštího roku započítá do důchodu více lidem

Od příštího roku se začne některým pečujícím osobám zohledňovat pro účely penze nový typ náhradní doby pojištění. Bude určena pro ty, kteří se osobně starají o dítě do 3 let na základě dohody s rodiči. Opatření má pomoci rodičům s malými dětmi, kteří nejsou z vážných důvodů schopni pečovat o malé dítě a zároveň u toho finančně zabezpečovat svou rodinu.
Osobou pečující osobně o dítě může být na základě dohody s rodiči určen kdokoli svéprávný. Typicky to ale v praxi bude prarodič dítěte (může to být ale i jiná osoba blízká některého z rodičů dítěte, dokonce bez příbuzenského vztahu).
Co je náhradní doba pojištění
Jde o období, kdy sice neodvádíte žádné pojistné na důchodové pojištění, stát ale přesto toto období oceňuje jeho částečným nebo plným zápočtem pro stanovení nároku na penzi. A to buď proto, že se během vyloučené doby věnujete nějaké společensky prospěšné činnosti (např výchově dětí) nebo jste se ocitli bez vlastního zavinění v tíživém sociálním postavení.
Pokud během náhradní doby nemáte příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, jedná se o tzv. vyloučenou dobu.
Ustanovení této pečující osoby se bude řešit s rodiči prostřednictvím dokumentu „společné prohlášení o péči o dítě“. Pokud se rodič takto na péči s někým dohodne, nepřijde tím o rodičovský příspěvek. Ten bude čerpat rodič i nadále. Bude pak na něm a pečující osobě, jestli si mezi sebou neformálně dohodnou, že bude rodič tuto dávku pečující osobě poskytovat.
Z hlediska zohledňování náhradních dob nebude možné za dobu této péče zohlednit náhradní dobu za péči o toto dítě žádnému z rodičů dítěte. Pokud tedy rodiče sjednají s nějakou další osobou společné prohlášení, prakticky se na tuto stanovenou dobu vzdávají možnosti, že jim bude za toto období péče o toto dítě započtena pro důchod.
S nově zaváděnou náhradní dobou pojištění se bude ve všech ohledech nakládat stejně, jako s dobou péče rodiče o dítě ve věku do 4 let. Bude se za ni započítávat fiktivní vyměřovací základ a pro účely důchodu se nebude redukovat na 80 %.