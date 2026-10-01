Paušální daň se příští rok zvýší. Podívejte se, jak si podnikatelé připlatí

OSVČ si příští rok připlatí na minimálních zálohách. To zároveň znamená, že se zvýší měsíční platba podnikatelům v prvním pásmu paušální daně, která z minimálních záloh vychází.
Protože odhadovaná průměrná mzda pro příští rok má být 51 663 Kč (pro letošní rok byla ve výši 48 967 Kč), minimální záloha na důchodové pojištění pro příští rok vychází pro hlavní činnost na 5281 Kč a minimální záloha na zdravotní pojištění pak na 3488 Kč.
Platba podnikatelů v prvním pásmu se skládá z minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 %, z minimální zálohy na zdravotko a ze 100 Kč na daň z příjmů. Příští rok se tedy platba zvýší ze současných 9162 Kč na 6074 Kč + 3488 Kč + 100 Kč = 9662 Kč. Tedy přesně o pětistovku.
Do prvního pásma se může přihlásit podnikatel, pokud jeho příjmy ze samostatné činnosti za předcházející rok nepřesáhly 1 mil. Kč. Dále v něm mohou být podnikatelé s příjmy do 1,5 mil. Kč, pokud se alespoň na 75 % těchto příjmů dá uplatnit výdajový paušál ve výši 80 %, nebo 60 % a také podnikatelé s příjmy do 2 mil. Kč, pokud alespoň na 75 % těchto příjmů lze uplatnit 80% paušál.
V souvislosti s prvním pásmem je nutné připomenout, že se ho může dotknout opětovné spuštění elektronické evidence tržeb (EET 2.0). Právě podnikatelé v tomto pásmu (ale pouze s příjmem do 1 mil. Kč) se mohou evidenci vyhnout pomocí režimu EET OFF. Bude je to však něco stát. Místo stovky, kterou v současnosti platí na daň z příjmů, se jim tato položka každý měsíc zvýší o 1400 Kč na celkových 1500 Kč. V takovém případě se na ně tedy bude vztahovat povinnost každý měsíc zaplatit 11 062 Kč. Jen to, že se vyhnou evidenci tržeb, je tedy ročně přijde na 16 800 Kč navíc jen na platbě daně (plus si připlatí každý měsíc zmíněnou pětistovku na ostatních odvodech, což je o dalších 6000 Kč ročně více).
Pokud se vrátíme čistě k paušální dani, podnikatelé s vyššími příjmy, kteří se dle jejich výše rozřazují do druhého nebo třetího pásma, budou v příštím roce na paušální dani odvádět stejnou částku, jako letos, a to 16 745 Kč pro 2. pásmo a 27 139 Kč pro 3. pásmo.