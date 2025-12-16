Měšec.cz  »  Paušální daň 2026: Oznámení o změnách i vstupu do paušálního režimu podejte do 12. ledna

Paušální daň 2026: Oznámení o změnách i vstupu do paušálního režimu podejte do 12. ledna

Monika Veselíková
Dnes
27.3.24/2x/Kalendář, rozvrh, plánování Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Pokud chcete vstoupit do režimu paušální daně, oznámit změnu pásma nebo z paušálního režimu dobrovolně vystoupit, zapište si datum 12. 1. 2026.

Připomeňme, že podnikatelům v režimu paušální daně odpadá povinnost každoročně podávat daňové přiznání a přehledy o pojistném. Namísto toho OSVČ odvádějí jednu měsíční paušální částku, která v sobě zahrnuje daň z příjmů i sociální a zdravotní pojištění.

Tento systém přináší větší přehlednost a předvídatelnost plateb, usnadňuje finanční plánování a v některých případech může znamenat i úsporu na daních. Snížení byrokratické zátěže ponechává OSVČ maximum prostoru pro samotné podnikání a zároveň zefektivňuje správu plateb jak pro finanční úřady, tak pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení, popisuje výhodu paušálního režimu generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Zároveň Finanční správa informovala, že pokud se podnikatel rozhodně do paušálního režimu vstoupit, musí tak učinit nejpozději v pondělí 12. ledna 2026. K tomu je nutné podat oznámení o vstupu do paušálního režimu

Pokud má OSVČ povinně ze zákona zřízenou datovou schránku, musí oznámení podat elektronicky. Některé OSVČ povinnou datovou schránku zřízenu nemají, ty pak mohou oznámení poslat na příslušný finanční úřad i poštou nebo jej odevzdat osobně na podatelně finančního úřadu, vysvětluje Hornochová.

Termín 12. 1. 2026 by si ovšem měly poznačit i OSVČ, které již v paušálním režimu jsou. Do tohoto termínu totiž mohou učinit následující změny:

  • vystoupit dobrovolně z paušálního režimu,
  • změnit pásmo paušálního režimu,
  • oznámit jinou výši paušální daně za rok 2025, pokud skutečná výše příjmů odpovídala jinému než zvolenému pásmu a jsou splněny podmínky pro vyměření paušální daně.

Nejjednodušší způsob, jak provést jakoukoli změnu, je elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo na portálu MOJE daně.

Všechny formuláře, například oznámení o změně pásma a o jiné výši paušální daně či oznámení o dobrovolném ukončení paušálního režimu, jsou dostupné na webu finanční správy.

Podmínky pro vstup do paušálního režimu:

  • nejste plátcem DPH,
  • máte roční příjmy do 2 milionů Kč,
  • nevykonáváte činnost, ze které máte příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů zdaňovaných srážkou),
  • nejste v insolvenčním řízení,
  • nejste společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti,
  • v bezprostředně předcházejícím roce jste neměli příjmy vyšší, než je rozhodný příjem pro zvolené pásmo paušálního režimu,
  • v případě zahájení podnikatelské činnosti v průběhu roku jste před tímto datem neměli příjmy ze závislé činnosti (nezdaňované srážkou) nebo zdanitelné příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní příjmy, které nejsou zdaňované srážkou, v úhrnu vyšší než 50 000 Kč.

Paušální daň 2026: Kdo si od příštího roku připlatí?

Se zvýšením paušálních záloh musí od příštího roku počítat podnikatelé, kteří spadají do 1. pásma. Ve druhém a třetím pásmu zůstávají zálohy stejné. Pokud má OSVČ zadaný trvalý bankovní příkaz na placení paušálních záloh v prvním pásmu, neměla by jen zapomenout upravit nejpozději do úterý 20. ledna 2026, radí Hornochová.

Výše měsíční zálohy na paušální daň pro rok 2026
Pásmo Celková platba Daň z příjmů Důchodové pojistné Zdravotní pojistné
I. pásmo 9 984 Kč 100 Kč 6 578 Kč 3 306 Kč
II. pásmo 16 745 Kč 4 963 Kč 8 191 Kč 3 591 Kč
III. pásmo 27 139 Kč 9 320 Kč 12 527 Kč 5 292 Kč
Paušální daň 2026: Podnikatelé v prvním pásmu si připlatí o víc než 15 tisíc korun ročně

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější na měšec.cz

