Patria Finance opět expanduje. Míří na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě

Investoři ze Slovenska budou moci využít nabídku investičních nástrojů, mobilní aplikaci i zpravodajství od společnosti Patria Finance ve svém rodném jazyce. Obchodník s cennými papíry ze skupiny ČSOB totiž vstupuje na tamní trh a otevírá pobočku v Bratislavě. Dosud poskytoval slovenským klientům služby pouze přeshraničně z ČR.
Vstup na slovenský trh je pro Patrii dalším logickým krokem v naší strategii růstu ve středoevropském regionu. Chceme být partnerem pro všechny, kteří hledají spolehlivého brokera s dlouholetou tradicí, silným zázemím a moderními investičními nástroji. Naším cílem je přinést slovenským investorům nejen kvalitní služby, ale i jistotu, že jejich investice jsou spravovány s maximální péčí a odborností, okomentoval vstup na nový trh Richard Podpiera, generální ředitel a předseda představenstva Patria Finance, který zároveň v české ČSOB zastřešuje oblast investic.
Podle něj Patria Finance plánuje v sousední zemi oslovovat hlavně dlouhodobé investory s nabídkou akcií, ETF, dluhopisů, měn, kryptoměn, komodit či derivátů na světových trzích, včetně regionu CEE, západní Evropy a Spojených států. Zřízení účtu i správu investic Patria umožní online přes www.patriafinance.sk, na pobočce v Bratislavě nebo na pobočkách banky ČSOB.
Slovensko není první trh, kam Patria Finance vstupuje. Před dvěma lety expandovala společnost také do Maďarska a v současnosti chystá vstup na další trhy regionu CEE.