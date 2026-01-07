Měšec.cz  »  Patria Finance opět expanduje. Míří na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě

Patria Finance opět expanduje. Míří na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

investice, investování, graf, trhy, burza, akcie, růst, pokles Autor: Shutterstock

Investoři ze Slovenska budou moci využít nabídku investičních nástrojů, mobilní aplikaci i zpravodajství od společnosti Patria Finance ve svém rodném jazyce. Obchodník s cennými papíry ze skupiny ČSOB totiž vstupuje na tamní trh a otevírá pobočku v Bratislavě. Dosud poskytoval slovenským klientům služby pouze přeshraničně z ČR.

Vstup na slovenský trh je pro Patrii dalším logickým krokem v naší strategii růstu ve středoevropském regionu. Chceme být partnerem pro všechny, kteří hledají spolehlivého brokera s dlouholetou tradicí, silným zázemím a moderními investičními nástroji. Naším cílem je přinést slovenským investorům nejen kvalitní služby, ale i jistotu, že jejich investice jsou spravovány s maximální péčí a odborností, okomentoval vstup na nový trh Richard Podpiera, generální ředitel a předseda představenstva Patria Finance, který zároveň v české ČSOB zastřešuje oblast investic.

Podle něj Patria Finance plánuje v sousední zemi oslovovat hlavně dlouhodobé investory s nabídkou akcií, ETF, dluhopisů, měn, kryptoměn, komodit či derivátů na světových trzích, včetně regionu CEE, západní Evropy a Spojených států. Zřízení účtu i správu investic Patria umožní online přes www.patriafinance.sk, na pobočce v Bratislavě nebo na pobočkách banky ČSOB. 

Slovensko není první trh, kam Patria Finance vstupuje. Před dvěma lety expandovala společnost také do Maďarska a v současnosti chystá vstup na další trhy regionu CEE. 

Patria Finance má modernější investiční platformu a poplatky nižší až o 80 % Přečtěte si také:

Patria Finance má modernější investiční platformu a poplatky nižší až o 80 %

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Finanční limity, které se od letoška mění

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).