Patria Finance a ČSOB rozšiřují nabídku korunově zajištěných ETF o akcie a technologie

Klienti Patria Finance a ČSOB mohou nově investovat do dalších korunově zajištěných ETF. V rámci spolupráce ve skupině ČSOB a KBC se tak rozšiřují ETF řady BlueSphere o tři nové fondy, které jsou zaměřené na americké akcie, evropské akcie a technologický sektor.
ETF (Exchange Traded Fund) je typ investičního fondu, který se obchoduje na burze jako akcie. Typickým podkladovým aktivem, které ETF kopírují, bývá akciový index.
Navazujeme na uvedení prvního korunově zajištěného ETF a přirozeně rozšiřujeme možnosti o další klíčové a vyhledávané segmenty globálních akciových trhů. Ve spolupráci v rámci skupiny ČSOB a KBC přinášíme investorům možnost jednoduše a efektivně investovat do Evropy, amerického trhu i technologických lídrů, a to bez dopadu měnových výkyvů, okomentoval širší nabídku Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance, zodpovědný za řízení investic celé skupiny ČSOB.
Charakteristika fondů s měnově zajištěnými ETF:
BlueSphere European Equity ETF CZK Hedged sleduje index Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap EUR Index NTR a zaměřuje se na akcie velkých a středně velkých společností, které jsou kotované na evropských trzích rozvinutých ekonomik.
BlueSphere US Equity ETF CZK Hedged sleduje index Solactive GBS United States 500 Index USD NTR, který zahrnuje 500 největších společností obchodovaných v USA. Mezi hlavní tituly patří například Nvidia, Apple, Microsoft či Alphabet.
BlueSphere US Technology ETF CZK Hedged sleduje index Solactive United States Technology 100 Capped C1 USD Index NTR, zaměřený na 100 největších technologických společností, obchodovaných hlavně na burze NASDAQ. Portfolio zahrnuje např. společnosti Nvidia, Apple, Microsoft či Amazon.
Zdroj: ČSOB
Podle Podpiery nabídka vychází z dlouhodobého zájmu většiny aktivních investorů Patria Finance, který jsou zaměřeni právě na americké akcie, následované evropskými akciemi a v rámci nich právě na technologie.
S ohledem na odlišné investiční horizonty a cíle výrazná část z nich citlivě vnímá měnové riziko. Nová trojice ETF umožňuje investovat do nejatraktivnějších částí trhu a současně eliminovat vliv kurzu, doplnil šéf Patria Finance.
Nová ETF BlueSphere řady jsou dostupná prostřednictvím obchodní platformy a mobilní aplikace Patria Finance a postupně budou zařazena i do služby Pravidelné investice a do Dlouhodobého investičního produktu (DIP).
Nová ETF k dnešku vstoupila na burzu v Amsterodamu. Podle zprávy ČSOB, do jejíž skupiny Patria Finance spadá, je cílem ještě letos je uvést i na pražskou burzu.