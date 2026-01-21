Měšec.cz  »  Partners rostli hlavně díky investicím. S bankou se přiblížili k obratu 8 mld. Kč

Monika Veselíková
Dnes
oo_Partners Autor: Partners

Finanční skupina Partners zveřejnila neauditované výsledky za rok 2025. Společný obrat společností skupiny překonal 6 mld. Kč, v širší skupině včetně Partners Banky pak téměř 8 mld. Kč. Růst táhly především investice, Partners Banka zabodovala se zahraničními platbami bez kurzových přirážek.

Meziročně zvýšila skupina svůj obrat o 1 mld. Kč. Nejvíce meziročně rostly Partners investiční společnost, penzijní společnost Rentea a nemovitostní fondy Trigea a Merity – jejich společný obrat překonal 1 mld. Kč. Na podzim skupina byznysově posílila o další projekt – investiční platformu Aspire11, zaměřenou na investice mimo veřejné burzy (tzv. private markets).

Přes 1 mld. Kč obratu dosáhla také životní pojišťovna Simplea (1,2 mld. Kč), stejnou sumu překonal obrat zahraničních společností z Rumunska a Slovenska. 

Téměř polovinu společného obratu všech společností ve skupině tvořila finančně poradenská společnost Partners. Naši poradci překonali 1 miliardu provizního obratu jen v samotném segmentu investičního poradenství a zprostředkování. Více než 1,1 miliardy Kč tvoří provizní příjem ze správy kmenů – investice, pojištění, penze, bankovní produkty, vypočítává ředitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Výsledky jsou podle něj ukázkou toho, že dlouhodobá péče o klienty má smysl a prospívá oběma stranám.

Partners Banka měla ke konci loňského roku 162 tisíc klientů a 41 mld. Kč na depozitech. Velký zájem klientů přinesla nová služba – platba v zahraničí bez přirážek k měnovému kurzu, nové klienty přivedlo také spuštění hypoték na jaře 2025, vysvětlil Borkovec.  Aktuálně banka pracuje na nabídce multiměnového účtu.

Společnosti v širší finanční skupině Partners včetně Partners Banky tak dosáhly podle neauditovaných výsledků obratu téměř 8 mld. Kč a meziročně skupina zaznamenala nárůst o třetinu. Očekávané hospodářské výsledky před zdaněním se budou pohybovat okolo 900 mil. Kč před zohledněním budovatelské ztráty za start Partners Banky. Pro rok 2026 plánuje skupina růst o 1 až 2 mld. Kč.

