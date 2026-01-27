Měšec.cz  »  Partners Banka zpřísní podmínky pro lepší kurzy. Dobíjení elektronických peněženek v cizí měně bude vždy s přirážkou

Partners Banka zpřísní podmínky pro lepší kurzy. Dobíjení elektronických peněženek v cizí měně bude vždy s přirážkou

Dalibor Z. Chvátal
Včera
přidejte názor

Sdílet

Partners Banka Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Pobočka Partners Banky v noční Břeclavi. (29. 11. 2024)

Partners Banka má od 2. 1. 2025 kurzy platebních karet bez jakékoli další přirážky. U měn, které jsou v kurzovním lístku Evropské centrální banky (ECB), používá kurzy ECB, u ostatních měn pak čisté kurzy kartového schématu Visa.

Kvůli kurzovým spekulantům však po pár týdnech od premiéry zavedla strop ve výši 100 000 Kč měsíčně na kartové transakce, které souvisí s platbami finančním institucím. Typicky jde o převody z karty na kartu, dobíjení účtů elektronických peněženek, dobíjení účtů jiných bank a platebních institucí pomocí karty (např. Air Bank, Revolut, Trading 212, Wise, XTB, Zen.com apod.)

A to se mění. Od 26. 2. 2026 pro tyto ostatní karetní transakce bude Partnes Banka u cizích měn vždy účtovat příplatek/marži ve výši 2,50 % ke kurzu ECB, resp. Visy. Už nebude žádný strop.

Pokud budete elektronické peněženky dobíjet kartou Partners Banky v CZK, nic se pro vás nemění. Změna se týká jen při používání cizích měn a tedy směnných kurzů.

Platební karty Partners Banky tak nadále budou patřit k nejlepším kartám v Česku co do kurzovní marže, ale už se je nevyplatí používat pro finanční směnné operace (např. dobít elektronickou peněženku eury z karty Partners Banky a eura dál investovat do akcií či forexu apod.).

Ostatních transakcí kartou se změna netýká, tj. nadále můžete využívat čisté kurzy pro běžné platby u obchodníků i pro výběry hotovosti z bankomatů, resp. na pokladnách bank a směnáren.

Seriál: Kurzy platebních karet
Přečtěte si všechny díly seriálu Kurzy platebních karet nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).