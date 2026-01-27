Měšec.cz  »  Partners Banka zpřísní podmínky pro lepší kurzy. Dobíjení elektronických peněženek v cizí měně bude vždy s přirážkou

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Partners Banka Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Pobočka Partners Banky v noční Břeclavi. (29. 11. 2024)

Partners Banka má od 2. 1. 2025 kurzy platebních karet bez jakékoli další přirážky. U měn, které jsou v kurzovním lístku Evropské centrální banky (ECB), používá kurzy ECB, u ostatních měn pak čisté kurzy kartového schématu Visa.

Kvůli kurzovým spekulantům však po pár týdnech od premiéry zavedla strop ve výši 100 000 Kč měsíčně na kartové transakce, které souvisí s platbami finančním institucím. Typicky jde o převody z karty na kartu, dobíjení účtů elektronických peněženek, dobíjení účtů jiných bank a platebních institucí pomocí karty (např. Air Bank, Revolut, Trading 212, Wise, XTB, Zen.com apod.)

A to se mění. Od 26. 2. 2026 pro tyto ostatní karetní transakce bude Partnes Banka u cizích měn vždy účtovat příplatek/marži ve výši 2,50 % ke kurzu ECB, resp. Visy. Už nebude žádný strop.

Pokud budete elektronické peněženky dobíjet kartou Partners Banky v CZK, nic se pro vás nemění. Změna se týká jen při používání cizích měn a tedy směnných kurzů.

Platební karty Partners Banky tak nadále budou patřit k nejlepším kartám v Česku co do kurzovní marže, ale už se je nevyplatí používat pro finanční směnné operace (např. dobít elektronickou peněženku eury z karty Partners Banky a eura dál investovat do akcií či forexu apod.).

Ostatních transakcí kartou se změna netýká, tj. nadále můžete využívat čisté kurzy pro běžné platby u obchodníků i pro výběry hotovosti z bankomatů, resp. na pokladnách bank a směnáren.

