Partners Banka vám nabídne bitcoin přímo v aplikaci. Nakoupíte už od 500 Kč

Od pondělí 10. srpna si budete moci v aplikaci Partners Banky koupit a prodat bitcoin (BTC). Minimální částka jednoho obchodu bude 500 Kč, maximální 1,5 milionu Kč. Nakoupené bitcoiny nebude uchovávat banka, ale kryptosměnárna Anycoin. Na rozdíl od peněz na bankovním účtu nebudou pojištěné.
Partners Banka je tak první českou bankou, která spustí možnost nakupovat a prodávat bitcoin přímo v mobilním bankovnictví. Nebudete si tak muset zakládat účet u kryptoměnové burzy, instalovat další aplikaci ani spravovat vlastní kryptoměnovou peněženku a obnovovací kódy. Služba začne fungovat v pondělí 10. srpna 2026.
Kryptoúčet si založíte přímo v aplikaci prostřednictvím nabídky Založit nový produkt – Krypto. Za jeho aktivaci ani vedení nebudete platit. Poplatek vám banka zobrazí před potvrzením každého nákupu nebo prodeje.
Minimální výše jednoho obchodu bude 500 Kč, maximální pak 1,5 mil. Kč. Horní limit se vztahuje na jeden pokyn, takže případný nákup vyššího objemu můžete rozdělit do několika transakcí.
Bitcoin koupíte, podržíte a prodáte
Peníze za nákup se vám odečtou přímo z účtu u Partners Banky. Samotný obchod a následnou úschovu bitcoinu však zajistí česká kryptosměnárna Anycoin, která získala od České národní banky povolení podle evropského nařízení MiCA.
V aplikaci uvidíte aktuální hodnotu drženého bitcoinu a historii uskutečněných nákupů a prodejů. Při spuštění bude služba fungovat především jako jednoduchá směnárna s úschovou: bitcoin nakoupíte, budete ho držet a později ho můžete opět prodat.
Bitcoin zatím nebudete moci poslat do vlastní softwarové či hardwarové peněženky. Nebude možné ani přijímat bitcoin zvenčí nebo ho převádět mezi klienty banky. Na dotaz serveru Měšec.cz podle šéfa banky Petra Borkovce tuto možnost Partners Banka do budoucna nevylučuje.
Postupně by banka chtěla přidat také grafy vývoje hodnoty portfolia a pravidelné nákupy, abyste nemuseli každý pokyn zadávat ručně. Další funkce bude banka připravovat podle zájmu a reakcí klientů.
|Služba
|Parametry
|Min. nákup BTC
|500 Kč
|Max. nákup BTC
|1 500 000 Kč
|Poplatek Partners Banky
|1,50 %
|Poplatek AnyCoin
|0,50 %
|Celkový poplatek (nákup i prodej)
|2 %
Na bitcoin se nevztahuje pojištění vkladů
Bitcoin, který si prostřednictvím aplikace pořídíte, není bankovním vkladem, jde o investici. Nevztahuje se na něj proto zákonné pojištění vkladů, které chrání peníze uložené na běžných nebo spořicích účtech.
Při spuštění nebude mít bitcoinový zůstatek ani zvláštní pojištění pro případ hackerského útoku nebo jiné ztráty. Partners Banka a Anycoin podle vyjádření na tiskové konferenci možnost takového pojištění dále posuzují, vše je hlavně otázkou nákladů a kdo je zaplatí.
Banka zároveň upozorňuje, že bitcoin zůstává rizikovou investicí, jejíž hodnota může výrazně růst i klesat. Měli byste proto investovat jen peníze, které si můžete dovolit postrádat. Podle Borkovce by bitcoin neměl tvořit více než 5 % vašeho investičního portfolia.
Partners Banka novinku necílí na aktivní obchodníky. Bitcoin má být především doplňkem dlouhodobého jejich klientů majetku, nikoliv nástrojem pro časté spekulace. Další kryptoměny banka v nejbližší době přidávat neplánuje.