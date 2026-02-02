Měšec.cz  »  Partners Banka spustila cashback pro klienty, kteří nakoupí na Aukro

Partners Banka spustila cashback pro klienty, kteří nakoupí na Aukro

Monika Veselíková
Dnes
29.1.26 3*/bankovky, hotovost, peněženka, placení Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek

Klienti Partners Banky mohou při nákupech na Aukru získat zpět až 500 Kč. Odměna se připíše formou cashbacku, je ale nutné splnit několik podmínek.

Do akce se může zapojit každý, kdo má u Partners Banky hlavní běžný účet a na Aukru v období od 22. ledna do 31. května 2026 zaplatí převodem z tohoto účtu nebo kartou banky. Naopak na platby z dětského, vedlejšího nebo společného účtu se akce nevztahuje.

Pro připsání cashbacku, který činí maximálně 500 Kč je pak nutné ohlídat a dodržet několik podmínek:

  • Platba musí proběhnout přes platební systém Aukra, pokud byste ji poslali přímo na účet prodejce, do akce se nezapočítá.
  • K připsání cashbacku zároveň nestačí jen jedna platba: do následujících 6 měsíců musíte učinit ještě druhou platbu.

Pokud uvedené splníte, Partners Banka vám připíše cashback ve výši celé druhé objednávky, maximálně ale 500 Kč. Pokud tedy po druhé nakoupíte za 400 Kč, čtyři stovky také dostanete zpět. Pokud by ale cena vašeho nákupu odpovídala částce 1000 Kč, zpět dostanete pouze 500 Kč. Danou částku byste měli mít na účtu nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

Když nestihnete druhou platbu do 6 měsíců, nárok zaniká a znovu se do akce zapojit nejde.

