Partners Banka spouští termínovaný vklad se sazbou 4,33 %. Pro 10 tisíc nejrychlejších

Partners Banka spustila nový termínovaný vklad s pevnou úrokovou sazbou 4,33 % p. a. na šest měsíců.
Sazbu banka poskytne u úložek od 15 000 do 500 000 Kč. Nabídka je určená pro prvních 10 tisíc zájemců, po vypršení limitu banka připraví novou nabídku s upravenými podmínkami.
Sjednání termíňáku se zároveň neobejde bez založení hlavního běžného účtu. Obojí lze zvládnout v mobilní aplikaci banky. Jeden klient může mít sjednaný pouze jeden termínovaný vklad.
Z běžného účtu banka převede peníze na termínovaný vklad a po jeho splatnosti je společně s úrokem po zdanění vrátí zpět – vklad se automaticky neobnovuje. Připomeňme také, že úroky ze spoření v Česku podléhají 15% srážkové dani.
Podle modelového příkladu banky tak při úložce 200 000 Kč na šest měsíců se sazbou 4,33 % p. a. dosáhnete na hrubý úrok 4330 Kč. Po odečtení srážkové daně ve výši 649,50 Kč vám banka vyplatí celkem 203 680,50 Kč.
Trh sledujeme velmi pozorně. Nechtěli jsme být první bankou, která sazby upraví, ale tou, která klientům nabídne skutečně atraktivní zhodnocení. Přicházíme proto se sazbou 4,33 % p. a., se kterou máme ambici být v době spuštění nejlepší na trhu, říká Petr Borkovec, generální ředitel Partners Banky a spolumajitel finanční skupiny Partners.
Pro přehled o konkurenčních sazbách termínovaných vkladů využijte náš Srovnávač termínovaných vkladů.
Termínovaný vklad u Partners Banky můžete ukončit i před uplynutím šesti měsíců, vybrat ho ale musíte celý a zároveň ztratíte nárok na úrok.
Stejný postup platí v případě, že klient během trvání termínovaného vkladu zruší svůj hlavní běžný účet. Společně s ním ukončíme také navázané produkty, včetně termínovaného vkladu. Pokud k tomu dojde před sjednanou splatností, klientovi bude vrácena jistina bez úroku, dodává tisková mluvčí banky Tereza Píchalová.