Partners Banka nově umí SEPA platby přes vlastní kód PTBNCZPP. Otestovali jsme je

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Partners Banka Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Franšízová pobočka Partners Banky v Ostravě na Masarykově náměstí. (08/2024)

Parters Banka od 27. 10. 2025 začala podporovat příjem SEPA plateb přes vlastní BIC kód PTBNCZPPXX. Do té doby pro příjem SEPA plateb používala BIC kód TCCLGB3LXXX, který patří společnosti THE CURRENCY CLOUD LIMITED. Tuto britskou společnost od roku 2021 ovládá kartové schéma Visa.

SEPA platby jsou europlatby, tedy platby v eurech. Hlavní význam SEPA je v rychlosti a regulaci.

Pokud odesílatel i příjemce podporující tzv. SEPA Instant, tedy okamžitou platbu v eurech, peníze máte na účtu během sekund. Pokud jeden ze subjektů okamžité europlatby nepodporuje, eura dorazí následující pracovní den. 

Platby SEPA jsou zpoplatněné jako běžné tuzemské platby, takže jsou velmi často bez poplatků, nebo jako součást balíčku služeb, nebo s minimálním transakčním poplatkem (např. ekvivalent 5 Kč).

Naproti tomu pokud na IBAN do Partners Banky (ale i jakékoli jiné banky) vám nepřijdou eura, nýbrž jiná měna, odesílající subjekt se nemusí držet unijní regulace a může použít běžný poplatek pro zahraniční platby (často jde o ekvivalent 200–400 Kč) a navíc se platba může snížit i poplatky dalších bankovních zprostředkovatelů. 

Pokud chcete mít klid, používejte eura.

SEPA platby v Partners Bance

Zatím jste museli používat IBAN a BIC v tomto tvaru (příklad)

  • IBAN: GB14TCCL00997964380002
  • BIC: TCCLGB3LXXX

Jak vidíte, šlo o zcela jiné číslo účtu, než máte v Partners Bance, ale platba se samozřejmě řádně připsala.

Nově můžete používat přímo svůj účet (příklad):

  • CZ0363630000005200002201
  • PTBNCZPPXXX

Test: Funguje to

Partners Banka v době publikace aktuality nepodporuje okamžité europlatby. Platba v eurech byla zadána v pondělí 27. 10. 2025 po 21. hodině. Následující den byl státní svátek 28. 10. 2025.

Novinku jsme otestovali odesláním 4 europlateb přes původní BIC a nový BIC. Použity byly společnosti Revolut a Wise.

Europlatba přes TCCLGB3L se připsala rychleji, přes PTBNCZPP pak o pár hodin později. Obě ale byly připsané a zaúčtované během svátku 28. 10. 2025, tj. přestože šlo v Česku o den pracovního klidu. 

Zajímavostí byl nepatrně odlišný kurz, kterým se platba zúčtovala na korunový účet u Partners Banky. Platba přes TCCLGB3L měla kurz eura vyšší (23,7037 CZK/EUR), než platba zaslaná přímo na PTBNCZPP (23,6987 CZK/EUR). Vlivem nízké transakce výsledná částka byla stejná.

Při použité nového českého BIC se nově zobrazilo pole „reference“, které u původního britského není.

Příchozí SEPA platba (EUR) na CZK účet do Partners Banky přes nový BIC PTBNCZPPXX.

Příchozí SEPA platba € na CZK účet do Partners Banky přes nový BIC PTBNCZPPXX.

Autor: Dalibor Z. Chvátal
Příchozí SEPA platba (EUR) na CZK účet do Partners Banky přes nový BIC PTBNCZPPXX.

Příchozí SEPA platba € na CZK účet do Partners Banky přes původní BIC TCCLGB3LXXX.

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Po přechodnou dobu Partners Banka bude podporovat i platby přes původní IBAN a BIC, ale jak jsme ověřili, můžete bez obav začít používat přímo vlastní IBAN a nový BIC. SEPA platby jí fungují.

