Partners Banka nabízí nový úvěr. Umožňuje dosáhnout na tři miliony bez zástavy nemovitostí

Partners Banka spouští novou Půjčku na bydlení Plus. Jde o úvěr, který klienti budou moci čerpat (dle jejich bonity) maximálně do 3 mil. Kč, aniž by ručili nemovitostí.





Úvěr je určený hlavně na financování potřeb souvisejících s bydlením. Dá se využít např. na koupi nemovitosti či pozemků, rekonstrukci, výstavbu, zasíťování, koupi členského podílu u družstevního bytu, snižování energetické náročnosti (investice do fotovoltaiky, tepelného čerpadla) nebo vybavení pevně spojeného s nemovitostí (kompletní výčet najdete na webu).

Klient musí do 12 měsíců od podpisu smlouvy prokázat, že aspoň tři čtvrtiny jistiny doložil na zmíněné účely spojené s bydlením (je zde možnost refundace vlastních nákladů až 12 měsíců zpětně). Pokud byste nedoložili účel včas, překlopí se úvěr automaticky na běžný nezajištěný spotřebitelský úvěr s příslušnou úrokovou sazbou. V takovém případě byste mohli úvěr bez sankcí splatit nebo ho refinancovat. Způsob doložení účelu využití úvěru se dohaduje ve smlouvě s jeho termínem. Podklady je možné předat poradci nebo je nahrát přes mobilní aplikaci přímo k úvěru.

Čtvrtinu úvěru (max. ale 250 tis. Kč) je možné využít neúčelově.

Úvěr je možné čerpat od 50 tis. Kč do zmíněných 3 mil. Kč se splatností od 6 do 300 měsíců (max. tedy 25 let). Momentálně ho banka nabízí se sazbou 5,59 % p.a. s fixací na tři roky. K úvěru je nutné sjednat běžný účet, banka ale nabízí i variantu bez poplatku za vedení. Banka neúčtuje poplatek za předčasnou splátku.

Dlouhodobě vnímáme poptávku po financování bydlení, které by nevyžadovalo zajištění. Proto jsme připravili produkt, který se svou konstrukcí i flexibilitou přibližuje hypotéce, ale zároveň klientům ponechává více svobody a možností. Půjčka na bydlení Plus je ideální volbou pro ty, kteří potřebují financovat bydlení, ale nechtějí zatěžovat svůj majetek zástavou, vysvětlil Marek Ditz, generální ředitel Partners Banky.