Partners Banka mění podmínky. Stejný limit na kartě vám nově musí vystačit na celý týden

Partners Banka od čtvrtku 22. října 2026 změní způsob počítání limitů u debetních karet. Dosavadní denní limity nahradí týdenními. Sice vám zůstane stejná částka, ale nově vám musí vystačit na celý týden.
Pokud například nyní máte nyní maximální denní limit 1 500 000 Kč, můžete během 7 dnů teoreticky utratit celkem 10,5 mil. Kč, samozřejmě za předpokladu dostatečného zůstatku na účtu. Od 22. října budete mít k dispozici maximálních 1,5 mil. Kč na celý kalendářní týden.
Banka vám limity automaticky sníží
Partners Banka vám umožní si nastavit týdenní limit na max. 300 000 Kč. Pokud jej máte vyšší, PB jej vám automaticky sníží na 300 000 kč.
Vyšší limit, maximálně 1,5 mil. Kč týdně, bude možné navýšit výhradně přes kontaktní centrum banky.
Do společného týdenního limitu se započítávají jak platby kartou, tak výběry hotovosti z bankomatů.
Pokud vám nové nastavení vyhovuje, nemusíte nic dělat a případnou případnou změnu provedete v mobilní aplikaci.
Denní limity ubávají
Partners Banka se tak změnou z denních na týdenní limity zařazuje po bok většiny vydavatelů karet, kteří standardně používají týdenní limity. Ty jsou stanoveny od pondělí 00:00:00 hod. do neděle 23:59:59 hod.
Vydavatelé karet s denními limity
- Česká spořitelna
- J & T Banka
- Komerční banka
- mBank
- MONETA Bank
- Partners Banka (do 21. 10. 2026 včetně)
- UniCredit Bank
Je lepší denní, nebo týdenní limit?
Oba způsoby mají své výhody i nevýhody. Denní limit se každý den obnovuje, takže při běžném placení nemusíte sledovat, kolik jste v předchozích dnech utratili. Současně ale omezuje částku, kterou lze kartou během jediného dne vyčerpat.
Týdenní vám limit poskytne větší volnost při jednorázových vysokých výdajích, pokud jeho výši přizpůsobíte svým potřebám. Nevýhodou je, že po jeho vyčerpání až do začátku dalšího týdne nezaplatíte/nevyberete.