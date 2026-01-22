Měšec.cz  »  Partners Banka mění generálního ředitele. Nově ji povede Petr Borkovec

Partners Banka mění generálního ředitele. Nově ji povede Petr Borkovec

Gabriela Hájková
Dnes
podnikání, business, byznys, ředitel, personálie, manažer Autor: Depositphotos

Od února bude Partners Bance šéfovat z pozice generálního ředitele Petr Borkovec. Na pozici nahradí Marka Ditze, který banku vedl dosud.

Po vzájemné dohodě jsme se s Markem Ditzem rozhodli ukončit naši spolupráci. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale po delší době jsme dospěli k závěru, že se naše další profesní směřování, vize a způsob fungování nepotkávají tak, aby dávaly smysl a vytvářely společnou energii pro další fázi rozvoje banky. Rád bych mu upřímně poděkoval za práci, kterou pro Partners Banku odvedl, uvedl k výměně ve vedení Borkovec, který je zároveň spolumajitelem finanční skupiny Partners. Nevyloučil však vzájemnou budoucí spolupráci na specifických projektech banky.

Děkuji Petru Borkovcovi za jedinečnou příležitost řídit vznik banky, která přináší řadu nových standardů nejen v technologiích, ale hlavně v přístupu ke klientům. Děkuji našemu skvělému bankovnímu týmu za podporu a spolupráci a finančním poradkyním a poradcům Partners za nadšení, s jakým novou banku ve svém středu přivítali, okomentoval svůj odchod z pozice CEO také Marek Ditz.

Partners Banka informovala, že nejde o jediné chystané personální změny. Dosavadní ředitel oddělení risk managementu Tomáš Kořínek se totiž posune do role místopředsedy představenstva a do představenstva banky bude povýšena Hanka Wallenfelsová, která bude nově řídit celý úsek Daily Banking včetně plateb a karet.

Partners rostli hlavně díky investicím. S bankou se přiblížili k obratu 8 mld. Kč Přečtěte si také:

Partners rostli hlavně díky investicím. S bankou se přiblížili k obratu 8 mld. Kč

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

