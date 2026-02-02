Partners Banka má nově multiměnový účet. Je teprve třetí českou bankou, která to umí

Partners Banka oficiálně v pondělí 2. 2. 2026 představila svůj multiměnový účet . K veřejnosti se však dostal již ve čtvrtek 29. 1. 2026, a to s příchodem nové verze mobilní aplikace (Android, iOS).
Pakliže máte původní verzi aplikace, novinky v ní ještě nemáte. Pomoc je snadná, aktualizujte si ji.
|Android
|iOS, iPadOS, MacOS
|Stará verze
|1.92.74 (77522)
|?
|Nová verze
|2.0.51 (78903)
|2.0.51
Nová verze mobilní aplikace má celkem 2 novinky:
- Multiměnový účet.
- Bankovní mobilitu – převod účtu z jiné banky.
Partners Banka nově podporuje multiměnový účet pro 16 měn včetně české koruny. To je velmi slušné číslo, stejný počet má jen Raiffeisenbank, Komerční banka podporuje 14 měn.
Partners Banka oproti Raiffeisenbank má navíc jihoafrický rand, ale zase nepodporuje maďarský forint, přičemž Raiffka ano. Komerční bance chybí jihoafrický rand, novozélandský dolar a turecká lira.
Primárně pro převody a plánované příjmy/výdaje
Multiměnový účet Partners Banky míří na lidi, kteří mají část příjmů nebo výdajů v cizí měně, případně potřebují zadávat platby v zahraničních měnách. Využití má i při cestování – například když si chcete směnit peníze dopředu v okamžiku, kdy vám vyhovuje kurz.
Kurz platební karty od Partners Banky je stále nepřekonatelný, jde o čistý kurz bez marže. Jenže ne všechno můžete platit kartou a právě na to cílí nabídka multiměnového účtu.
Směnárna v mobilu
Novinka od Partners Banky v praxi funguje stejně, jako u její konkurence v podobě Komerční banky, MONETA Bank a Raiffeisenbank. Ve specializované online směnárně, což není standardní kurzový lístek banky, si necháte vytvořit nabídku na kurz pro devizu-nákup nebo devizu-prodej. Pokud s obdrženou nabídkou souhlasíte, proběhne obchod.
U plateb kartou pak účet funguje tak, že při platbě v cizí měně se systém banky nejprve pokusí čerpat prostředky z odpovídající měnové složky. Pokud na ní není dost peněz, použije se hlavní korunová složka s kurzem pro karetní transakce. Když nebudou prostředky ani tam, platba se zamítne.
Banka zároveň uvádí, že karta nikdy nečerpá z jiných měnových složek než z té, která odpovídá měně transakce, případně z korunové části.
Česko-britský IBAN
Všechny měnové složky mají stejné číslo účtu i IBAN, který je britský, a to včetně mezinárodního kódu BIC (TCCLGB3L). Banka pro zahraniční platby používá službu od britské The Currency Cloud, což je dceřiná společnost Visy.
Pro SEPA platby slouží standardní český IBAN a český BIC (PTBNCZPP).
Jen tři české banky, se směnárnou čtyři
Multiměnový účet v Česku nabízejí jen 3 české banky:
- Komerční banka,
- Partners Banka a
- Raiffeisenbank.
Multiměnové účty umí také
- litevská banka Revolut,
- belgická platební instituce Wise a
- litevská platebka Zen.com.
Online směnárnu s lepšími kurzy, než v běžném kurzovním lístku a s vlastním bankovním účtem, najdete u 4 bank a jedné nebanky:
- Citfin (jen pro OSVČ a firmy)
- Komerční banka
- MONETA Bank
- Partners Banka
- Raiffeisenbank
Nové podmínky a pravidla
Jak už jsme vás informovali, Partners Banka od 4. 1 2026 změnila své obchodní podmínky, kterými si mj. připravila cestu pro multiměnové účty.
Všechny poplatky v souvislosti s používáním multiměnových funkcí (typicky poplatky za zahraniční platby apod.) jsou účtovány k tíži hlavní měnové složky. Pokud na ní nebudete mít dostatek peněz pro úhradu poplatku, platba v cizí měně se neprovede.
Standardní SEPA platby Partners Banky jsou bez poplatku. Každá zahraniční platba stojí 200 Kč, příchozí i odchozí.