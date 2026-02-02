Měšec.cz  »  Partners Banka má nově multiměnový účet. Je teprve třetí českou bankou, která to umí

Partners Banka má nově multiměnový účet. Je teprve třetí českou bankou, která to umí

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

oo_Partners Autor: Partners

Partners Banka oficiálně v pondělí 2. 2. 2026 představila svůj multiměnový účet . K veřejnosti se však dostal již ve čtvrtek 29. 1. 2026, a to s příchodem nové verze mobilní aplikace (Android, iOS).

Pakliže máte původní verzi aplikace, novinky v ní ještě nemáte. Pomoc je snadná, aktualizujte si ji.

Staré a nové verze mobilních aplikací
Android iOS, iPadOS, MacOS 
Stará verze 1.92.74 (77522) ?
Nová verze 2.0.51 (78903) 2.0.51

Nová verze mobilní aplikace má celkem 2 novinky:

  1. Multiměnový účet.
  2. Bankovní mobilitu – převod účtu z jiné banky.

Partners Banka nově podporuje multiměnový účet pro 16 měn včetně české koruny. To je velmi slušné číslo, stejný počet má jen Raiffeisenbank, Komerční banka podporuje 14 měn.

Partners Banka oproti Raiffeisenbank má navíc jihoafrický rand, ale zase nepodporuje maďarský forint, přičemž Raiffka ano. Komerční bance chybí jihoafrický rand, novozélandský dolar a turecká lira.

Primárně pro převody a plánované příjmy/výdaje

Multiměnový účet Partners Banky míří na lidi, kteří mají část příjmů nebo výdajů v cizí měně, případně potřebují zadávat platby v zahraničních měnách. Využití má i při cestování – například když si chcete směnit peníze dopředu v okamžiku, kdy vám vyhovuje kurz.

Kurz platební karty od Partners Banky je stále nepřekonatelný, jde o čistý kurz bez marže. Jenže ne všechno můžete platit kartou a právě na to cílí nabídka multiměnového účtu.

Multiměnový účet Partners Banky. (2. 2. 2026)

Multiměnový účet Partners Banky. (2. 2. 2026)

Autor: Partners Banka a. s.

Směnárna v mobilu

Novinka od Partners Banky v praxi funguje stejně, jako u její konkurence v podobě Komerční banky, MONETA Bank a Raiffeisenbank. Ve specializované online směnárně, což není standardní kurzový lístek banky, si necháte vytvořit nabídku na kurz pro devizu-nákup nebo devizu-prodej. Pokud s obdrženou nabídkou souhlasíte, proběhne obchod.

U plateb kartou pak účet funguje tak, že při platbě v cizí měně se systém banky nejprve pokusí čerpat prostředky z odpovídající měnové složky. Pokud na ní není dost peněz, použije se hlavní korunová složka s kurzem pro karetní transakce. Když nebudou prostředky ani tam, platba se zamítne.

Banka zároveň uvádí, že karta nikdy nečerpá z jiných měnových složek než z té, která odpovídá měně transakce, případně z korunové části.

Multiměnový účet Partners Banky. (2. 2. 2026)

Multiměnový účet Partners Banky. (2. 2. 2026)

Autor: Partners Banka a. s.

Česko-britský IBAN

Všechny měnové složky mají stejné číslo účtu i IBAN, který je britský, a to včetně mezinárodního kódu BIC (TCCLGB3L). Banka pro zahraniční platby používá službu od britské The Currency Cloud, což je dceřiná společnost Visy.

Pro SEPA platby slouží standardní český IBAN a český BIC (PTBNCZPP).

Jen tři české banky, se směnárnou čtyři

Multiměnový účet v Česku nabízejí jen 3 české banky:

  1. Komerční banka,
  2. Partners Banka a
  3. Raiffeisenbank. 

Multiměnové účty umí také

  1. litevská banka Revolut,
  2. belgická platební instituce Wise a
  3. litevská platebka Zen.com.

Online směnárnu s lepšími kurzy, než v běžném kurzovním lístku a s vlastním bankovním  účtem, najdete u 4 bank a jedné nebanky:

  1. Citfin (jen pro OSVČ a firmy)
  2. Komerční banka
  3. MONETA Bank
  4. Partners Banka
  5. Raiffeisenbank

Nové podmínky a pravidla

Jak už jsme vás informovali, Partners Banka od 4. 1 2026 změnila své obchodní podmínky, kterými si mj. připravila cestu pro multiměnové účty.

Všechny poplatky v souvislosti s používáním multiměnových funkcí (typicky poplatky za zahraniční platby apod.) jsou účtovány k tíži hlavní měnové složky. Pokud na ní nebudete mít dostatek peněz pro úhradu poplatku, platba v cizí měně se neprovede.

Standardní SEPA platby Partners Banky jsou bez poplatku. Každá zahraniční platba stojí 200 Kč, příchozí i odchozí.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).