Partners Banka chystá změny. Bude mít lepší spořicí účet a nově neomezené limity pro vklady

Partners Banka chystá nový spořicí účet Rezerva. Prvních 250 000 Kč na něm bude úročit sazbou 4,43 % p.a. , nad 250 000 bude sazba 3,20 % p.a. Banka změní i termínované vklady. Tříměsíční má nést vyšší úrok, půlroční nižší, zato na něj půjde uložit i víc než dosavadních 500 000 Kč.
Banka počítá s tím, že spořicí účet Rezerva začne postupně nabízet v týdnu od 23. listopadu 2026.
První tři měsíce od založení bude platit vyšší sazba úročení bez podmínek. Pak musíte měsíčně aspoň 5x zaplatit debetní kartou a mít celý měsíc zapnuté hlídání zůstatku. Když na běžném účtu večer zbude méně než nastavená částka, banka rozdíl doplní ze spoření. Hranici lze nastavit nejniž na 20 000 Kč. Pokud některou podmínku nesplníte, banka bude celý zůstatek úročit sazbou 2,03 % p.a.
Podobné podmínky už platí pro některé klienty s bezplatným tarifem u stávajícího spořicího účtu, který nabízí až 3,20 % p.a. U nového spořicího účtu ale budou platit pro všechny, tj. i klienty s platícím cenovým tarifem.
Vyšší sazbu 4,43 p.a. chce banka dát na peníze, které mají být hned po ruce. Nastavená hranice 250 000 Kč podle ní zhruba odpovídá šesti průměrným čistým měsíčním příjmům.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,43 %
|3,20 %
Na novou nabídku termínovaných vkladů chce banka přejít během 18. a 19. listopadu 2026. U vkladů, které už máte, platí sazba ze smlouvy.
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Termínovaný vklad
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Dosud → nově
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3 měsíce
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3,36 % p.a., max. 5 vkladů do 30 mil. Kč → 3,56 % p.a., počet vkladů bez omezení
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6 měsíců
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4,33 % p.a., do 500 000 Kč, max. 1 vklad → 3,76 % p.a., výše i počet vkladů bez omezení
Banka chystá také nové spoření pro děti. Na dětských účtech chce nabídnout zvýhodněný úrok do určitého zůstatku. Podrobnosti plánuje představit v následujících měsících.
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