Otevřeno, nebo zavřeno? Podívejte se, kde 28. října nakoupíte

Ve středu 28. října slavíme Den vzniku samostatného československého státu. Státním svátkem si připomínáme vznik Československa roku 1918. Na svátek rovnou navazují podzimní prázdniny, které připadají 29. a 30. října. Některé školy navíc vyhlásily na začátek tohoto týdne ředitelské volno.
Vraťme se ale ke státním svátkům. Během některých z nich musí mít obchody s větší prodejní plochou (nad 200 m2) zavřeno. Vyplývá to ze zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě.
Typicky se jedná o řetězce, kam míříte na větší nákupy (např. Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, Penny Market či Tesco). Zákaz prodeje během vybraných svátků se ale týká i dalších větších obchodů s jiným sortimentem, než jsou potraviny a drogerie. Jde například o hobbymarkety, prodejny nábytku, stavebniny apod. Během vybraných svátků nesmí otevírat ani zastavárny, provozovny kde se obchoduje s použitým zbožím a místa určená ke sběru a výkupu odpadů. Zde musí mít zavřeno bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.
Omezení prodejní doby se naopak nevztahuje na prodejny, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2, čerpací stanice, lékárny, prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, prodejny ve zdravotnických zařízeních a zákaz by neplatil pro maloobchod v případě, že je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.
Obchody s větší prodejní plochou musí mít zavřeno během:
- 1. ledna,
- Velikonočního pondělí,
- 8. května,
- 28. září,
- 28. října,
- 24. prosince (od 12 hod.),
- 25. prosince,
- 26. prosince.
Zmíněné obchody tedy musí mít o nejbližším nadcházejícím státním svátku tuto středu zavřeno.
Obchody s větší prodejní plochou naopak mohou mít otevřeno během:
- Velkého pátku,
- 1. května,
- 5. července,
- 6. července,
- 17. listopadu,
- 24. prosince (od 12 hod.).
Nedodržení zákazu prodeje během vybraných svátků je definováno jako přestupek, za který může právnická nebo fyzická osoba zinkasovat pokutu do výše 1 000 000 Kč. Za opakovaný prohřešek pak pokutu až do výše 5 000 000 Kč. Dodržování povinností dozoruje Česká obchodní inspekce.