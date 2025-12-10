Měšec.cz  »  Otevřela první benzinka s automatizovanou prodejnou a avatarem, který poradí s nákupem

Otevřela první benzinka s automatizovanou prodejnou a avatarem, který poradí s nákupem

Monika Veselíková
Včera
přidejte názor

Sdílet

čerpací stanice, cestování, pohonné hmoty Autor: Vojtěch Hájek, FOTO STUDIO H
Čerpací stanice ORLEN s automatizovanou prodejnou COOP v Panenském Týnci.

Skupina COOP a síť čerpacích stanic ORLEN otevřely první kombinaci samoobslužné čerpací stanice a prodejny COOP. Nachází se u dálnice D7 v Panenském Týnci a je v provozu nepřetržitě.

Krom toho, že jde o vůbec první realizaci takovéhoto konceptu na čerpací stanici v Česku, je novinkou také digitální avatar.  Avatar dostal jméno Míša a zákazníkům v Panenském Týnci bude asistovat s nákupem. Míša poradí například s orientací v prodejně nebo upozorní na akční nabídky. S Míšou si zákazníci mohou buď normálně popovídat nebo využít ke komunikaci obrazovku. Nyní chceme především otestovat reálné využití technologie v provozu, získávat zpětnou vazbu od zákazníků a postupně rozvíjet další funkce, vysvětluje Miloslav Bartoň, ředitel společnosti Next mind, která je dodavatelem technologie.

Digitální avatar Míša na čerpací stanici ORLEN v Panenském Týnci.

Digitální avatar Míša na čerpací stanici ORLEN v Panenském Týnci.

Autor: Vojtěch Hájek, FOTO STUDIO H

Pro koncept automatizovaných prodejen 24/7 nacházíme stále nová uplatnění. Naším primárním cílem je využívání technologie v prodejnách v regionech. Zároveň se však ukazuje, že koncept se skvěle hodí také pro turistické lokality, letiště, nemocnice či univerzitní kampusy. Jde obecně o místa, kde zákazníci vyžadují vysokou časovou flexibilitu, vysvětluje Lukáš Němčík, místopředseda představenstva skupiny COOP pro služby. 

Krom sortimentu potravin a doplňkového zboží je prodejna vybavena také automatickým kávovarem a výběrem produktů pod privátní značkou Stop Cafe, kterou zákazníci znají z čerpacích stanic ORLEN. ORLEN na samoobslužné čerpací stanici v Panenském Týnci prodává pohonné hmoty Efecta a Verva a k dispozici je i dobíjecí stojan pro elektromobily. 

Do obchodu lze vstoupit přes aplikaci ČSOB do kapsy, kterou si může stáhnout kdokoli a není nutné zřizovat si kvůli tomu u banky účet. Za zakoupené zboží i pohonné hmoty lze pak platit jakoukoli platební kartou.

Podobných lokalit, jako je tato v Panenském Týnci, máme v naší síti několik desítek. Díky automatizaci provozu čerpacích stanic nacházíme pro tento segment stanic nové využití a současně touto inovací přispíváme k zachování dobré regionální obslužnosti ve venkovských lokalitách, říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku.

Jak probíhá nákup:

  • Stáhnete si mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB (aplikace je určena i pro ty, kteří nemají u ČSOB účet).
  • Zaregistrujte se do aplikace.
  • Pro vstup do obchodu použijte unikátní QR kód, který vygeneruje aplikace.
  • Vezměte si košík a nakupujte.
  • U pokladny naskenujte zboží.
  • Potvrďte nákup a zaplaťte platební kartou nebo mobilem.
  • Pro odchod z prodejny naskenujte opět QR kód z aplikace.
V nové pobočce České spořitelny radí klientům AI avatar. Podívejte se, jak vypadá Future Lab Přečtěte si také:

V nové pobočce České spořitelny radí klientům AI avatar. Podívejte se, jak vypadá Future Lab

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Proč přichází éra suverénních datových center?

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

Takto vypadá největší čip na světě

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).