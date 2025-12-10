Otevřela první benzinka s automatizovanou prodejnou a avatarem, který poradí s nákupem

Skupina COOP a síť čerpacích stanic ORLEN otevřely první kombinaci samoobslužné čerpací stanice a prodejny COOP. Nachází se u dálnice D7 v Panenském Týnci a je v provozu nepřetržitě.
Krom toho, že jde o vůbec první realizaci takovéhoto konceptu na čerpací stanici v Česku, je novinkou také digitální avatar. Avatar dostal jméno Míša a zákazníkům v Panenském Týnci bude asistovat s nákupem. Míša poradí například s orientací v prodejně nebo upozorní na akční nabídky.
S Míšou si zákazníci mohou buď normálně popovídat nebo využít ke komunikaci obrazovku. Nyní chceme především otestovat reálné využití technologie v provozu, získávat zpětnou vazbu od zákazníků a postupně rozvíjet další funkce, vysvětluje Miloslav Bartoň, ředitel společnosti Next mind, která je dodavatelem technologie.
Pro koncept automatizovaných prodejen 24/7 nacházíme stále nová uplatnění. Naším primárním cílem je využívání technologie v prodejnách v regionech. Zároveň se však ukazuje, že koncept se skvěle hodí také pro turistické lokality, letiště, nemocnice či univerzitní kampusy. Jde obecně o místa, kde zákazníci vyžadují vysokou časovou flexibilitu, vysvětluje Lukáš Němčík, místopředseda představenstva skupiny COOP pro služby.
Krom sortimentu potravin a doplňkového zboží je prodejna vybavena také automatickým kávovarem a výběrem produktů pod privátní značkou Stop Cafe, kterou zákazníci znají z čerpacích stanic ORLEN. ORLEN na samoobslužné čerpací stanici v Panenském Týnci prodává pohonné hmoty Efecta a Verva a k dispozici je i dobíjecí stojan pro elektromobily.
Do obchodu lze vstoupit přes aplikaci ČSOB do kapsy, kterou si může stáhnout kdokoli a není nutné zřizovat si kvůli tomu u banky účet. Za zakoupené zboží i pohonné hmoty lze pak platit jakoukoli platební kartou.
Podobných lokalit, jako je tato v Panenském Týnci, máme v naší síti několik desítek. Díky automatizaci provozu čerpacích stanic nacházíme pro tento segment stanic nové využití a současně touto inovací přispíváme k zachování dobré regionální obslužnosti ve venkovských lokalitách, říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku.
Jak probíhá nákup:
- Stáhnete si mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB (aplikace je určena i pro ty, kteří nemají u ČSOB účet).
- Zaregistrujte se do aplikace.
- Pro vstup do obchodu použijte unikátní QR kód, který vygeneruje aplikace.
- Vezměte si košík a nakupujte.
- U pokladny naskenujte zboží.
- Potvrďte nákup a zaplaťte platební kartou nebo mobilem.
- Pro odchod z prodejny naskenujte opět QR kód z aplikace.