Přehled: Kde a do kolika si nakoupíte o Vánocích a na Silvestra

Na Štědrý den i na Silvestra bývají obchody otevřené, většinou ale zkracují prodejní dobu. Podívejte se, dokdy je letos třeba stihnout nákup a kdy je zavřeno úplně.
Povinnost mít o určitých svátcích zavřeno, ukládá obchodníkům zákon o prodejní době. První (25. 12.) i druhý (26. 12.) svátek vánoční a stejně tak Nový rok (1. 1.) přitom patří mezi sedmičku svátků, kterých se tento zákaz týká. V tyto dny tedy musí obchody nad 200 m2 zavřít.
Mírnější pravidla platí pouze pro Štědrý den, kdy zákon povoluje otevřít maximálně do 12:00.
V pravé poledne už musí být obchody bez zákazníků, proto většina z velkých supermarketů končí už chvíli před dvanáctou. S výjimkou PENNY, kde se na Štědrý den, stejně jako v minulých letech, neotevře vůbec:
- Albert: 11:45
- BILLA: 11:45
- Globus: 11:45
- Kaufland: 11:45
- Lidl: 11:30
- PENNY: zavřeno
- Tesco: 11:45
Alternativou pro zapomnětlivce pak může být Rohlik.cz či Košik.cz – obě služby na Štědrý den rozváží do 14:00.
Otevírací dobu na Silvestra si mohou obchody určit podle svého:
- Albert: 18:00
- BILLA: 17:00
- Globus: 18:00
- Kaufland: 18:00
- Lidl: 17:00
- Penny: 17:00
- Tesco: 18:00